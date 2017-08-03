Альпари: Индекс ММВБ будет торговаться в диапазоне 1970-2000 пунктов

В четверг утром основные российские фондовые индексы растут. Среди акций в лидерах роста находится «ТГК-1», в лидерах падения – «ДИКСИ». Сегодня заседание совета директоров проведут ГК «ПИК», «Газпром» и «Группа ЛСР». Финансовые результаты за первое полугодие 2017 года по РСБУ опубликует «Энел Россия», по МСФО – «КТК» и «Ростелеком».

Американские фондовые индексы завершили торги практически на нуле. На премаркете индекс S&P 500 теряет позиции.

Нефтяные котировки незначительно снижаются. За баррель Brent утром предлагают $52. Вчера были опубликованы данные по коммерческим запасам нефти, которые оказались хуже ожиданий: снижение запасов составило всего 1,52 млн баррелей.

Рублевые пары продолжают рост. Сегодня пара доллар/рубль торгуется в районе 60,65, пара евро/рубль стремится к уровню 72. Пока на рубль влияют негативные ожидания спекулянтов относительно урожая.

По информации из деловых кругов, состоявшиеся в столице Франции при посредничестве Эммануэля Макрона переговоры премьер-министра Ливии Файеза аль-Сараджа с генералом Халифой Хафтаром, по итогам которых принято решение о проведении общенациональных выборов весной 2018 года, укрепляют позиции России в Магрибе, Средиземноморье и на мировом рынке углеводородных энергоносителей.

Сегодня с речью выступит глава Банка Англии, ЕЦБ опубликует ежемесячный отчет. Внешний фон к сегодняшним торгам сложился нейтральный, индекс ММВБ будет торговаться в диапазоне 1970-2000 пунктов.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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