ИК ЛМС: Российский рынок откроется снижением на 0,3-0,4%

Американские индексы в среду выросли, Dow Jones впервые в истории завершил торги выше отметки в 22000 пунктов. Драйверами роста американского рынка выступили статданные и корпоративная отчетность. S&P 500 вырос на 0,05%, Dow Jones повысился на 0,24%, высокотехнологичный индекс NASDAQ не изменился. Сегодня фьючерсы на американские индексы не демонстрируют единой динамики: S&P 500 снизился на 0,10%, Dow Jones потерял 0,05%, Nasdaq подорожал на 0,01%.

Нефтяные котировки в среду выросли. Brent подорожала на 1,12% до $52,36, а WTI - на 0,87% до $49,59. Сегодня нефть снижается на фоне недостаточно быстрого сокращения запасов и продолжающимся ростом объемов добычи в США. Brent снизилась на 0,59% до $52,05 за баррель, цена WTI подешевела на 0,58% до $49,30. Цены на базовые металлы сегодня снижаются. Алюминий не изменился, медь снизилась на 0,30%, никель подешевел на 0,34%.

Азиатские рынки сегодня снижаются на статданных, а также возможном повышении налога в Китае. Nikkei225 снизился на 0,3%, KOSPI упал на 1,8%, австралийский сырьевой индекс ASX All Ordinaries подешевел на 0,3% следом за нефтью и сырьевыми товарами, китайские индексы также снижаются: Shanghai Composite подешевел на 0,2%, Hang Seng – на 0,1%.

Сегодня будут опубликованы традиционные данные о первичной безработице и индекс делово активности в сфере услуг в США, данные о розничных продажах в июне и значение индекса деловой активности в сфере услуг в Еврозоне. Поэтому основное внимание будет уделено корпоративной отчётности, где выйдут данные Adidas AG, AXA SA, Bayerische Motoren Werke AG, Credit Agricole SA, Kraft Heinz Co., Merck KGaA, Siemens AG, Yum! Brands Inc. В России сегодня Энел Россия, и КТК опубликуют финансовые результаты по РСБУ за 1 полугодие 2017. Газпром и ГК ПИК состоится заседание совета директоров.

Мы ждем открытия российского рынка со снижением на 0,3-0,4% из-за снижения цен на сырьевых рынках и мировых индексов.

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