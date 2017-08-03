Банк "Глобэкс": торги пройдут в боковом диапазоне

«Несмотря на подписанные президентом США санкции против России российский рынок закрылся ростом на 1,3% по индексу ММВБ на отметки 1965 пунктов. Также на вечерней сессии большинство фьючерсов на акции продемонстрировало положительную динамику. Депозитарные расписок обращающиеся в Лондоне и Нью-Йорке также закрылись в плюс. Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на фоне малого снижения азиатских фондовых индексов. В течении дня российский рынок будет двигаться в боковом диапазоне тем самым «переваривая» информацию по санкциям. Доллар будет пользоваться спросом в качестве защитного актива на неопределенное время.

Вместе с тем, не исключено, что западные инвесторы могут сделать корректировку инвестиционных портфелей вследствие чего российский рынок может скорректироваться вниз. Однако существенного снижения от российских активов мы не ожидаем, так как новый виток экономической войны во многом был заложен в цены. Теперь стоит ожидать реакции Евросоюза, который поспешит защитить свои энергетические проекты с РФ. Поскольку 232 статья документа предусматривает наложение санкций в отношении персон или инвестиций, которые участвуют в разработки газопроводов, которые строит РФ. Хотя газовая отрасль РФ обеспечена до 2030 года бронебойными контрактами на поставки газа в различные страны Европы на фоне попыток США продвигать свой СПГ в европейские страны.

Также интересно отметить, почти в каждой статье санкционного документа есть формулировки, позволяющие президенту США отказаться от первоначального применения санкций».

Другая аналитика