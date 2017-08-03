Открытие Брокер: Рынок откроется разнонаправленно на фоне слегка дешевеющей нефти

По итогам торгов 2 августа индекс ММВБ подрос на 1,31% до 1965,48 п., а РТС укрепился на 0,71% до 1021,42 п. Рост на российском рынке уже сложно назвать простой валютной корректировкой рублёвых активов. Бумаги наиболее весомых «голубых фишек» существенно прибавили в цене: Сбербанк (+2,16%), «Газпром» (+0,93%), «Роснефть» (+1,87%), «ВТБ» (+2,76%). Лидерами дня стали бумаги: «Интер РАО» (+3,08%), «ЛУКОЙЛ» (+2,56%), банк «Санкт-Петербург» (+2,52%). Между тем, хуже остальных завершили день ТГК-1 (-2,26%), «Башнефть» (-1,99%), «Юнипро» (-1,82%), Yandex (-1,57%). X5 Retail Group вновь доказывает своё лидерство в сегменте розничной торговли. Прибыль по МСФО в II квартале выросла на 30,1%, выручка на 27,5%, а за I полугодие рост прибыли составил 43,8% при росте выручки на 27,0%. Это позволило всему розничному сектору показать некоторый рост: «Магнит» (+1,05%), «Лента» (+0,56%), «Дикси» (+0,76%). Слабый рубль также стимулировал покупки бумаг металлургов. Лишь энергетики в своей основной массе не смогли воспользоваться оптимизмом на рынке. Тема американских ограничений постепенно сходит на нет. Сами ограничения не столь катастрофичны для российских компаний. Более того, недовольство Европы действиями США может реализовать текущий сценарий по более благоприятному пути. Стоит также отметить, что индекс ММВБ закрылся на максимальном значении, после весенне-летней коррекции. Иными словами, после того, как рынок устоял от провала ниже 1900 отметки, его шансы на штурм 2000 пунктов по индексу ММВБ вновь существенно возросли.

Ситуация в рубле была более негативной, чем на оптимистичном рынке акций. В течение дня европейская валюта укреплялась до 72 за рубль, но все это происходило на фоне укрепления евро до 1,191 к доллару. Вполне можно говорить, что в мире происходит сжатие Carry trade на основе заимствований в европейской валюте. Поскольку от ЕЦБ ждут свёртывания стимулирующих мер, то большие и спекулятивные капиталы бегут от рискованных активов. Между тем, у рубля есть и позитив. На неделе, завершившейся 31 июля, была зафиксирована дефляция на уровне 0,1%. Кроме того, Минфин провёл два аукциона ОФЗ-ПД 26219 в объёме 20 млрд рублей с погашением 16 сентября 2026 года и ОФЗ-ПД 26220 в объёме 15 млрд рублей и погашением в декабре 2022 года. Спрос на первом аукционе составил 34,554 млрд рублей, а средневзвешенная доходность – 7,96%. На втором аукционе спрос достиг 38,38 млрд рублей при средневзвешенной доходности 8,09%. Соответственно, интерес к рынку ОФЗ сохраняется и, что весьма интересно, даже растёт. Кроме того, стоит обратить внимание на бюллетень ЦБ РФ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения». В нём отмечается рост инфляционных ожиданий населения в июле на год до 10,7% с 10,3% в предыдущие два месяца. С другой стороны, опрос «ИнФОМ» показал рост ожиданий инфляции до 4,6%. Впрочем, большинство опрошенных всё же верит в достижение целевого уровня уже в текущем году. К вечеру среды доллар укреплялся на 0,4% до 60,59, а евро – на 0,74% до 71,792.

Торги в США завершились очередными рекордами. Dow Jones смог закрыть сессию выше отметки в 22 тыс. пунктов во многом благодаря бумагам Apple. Однако на этом яркие позитивные новости и заканчиваются. Сектор телекоммуникаций был под давлением из-за роста доходностей на рынке казначейских обязательств США: AT&T (-1,57%), Verizon (-1,39%). В IT-секторе, здравоохранении, энергетике также не было единодушия: Merck (-0,75%), AMD (-2,48%), Chevron Corp. (-0,29%). Статистика ADP Services оказалась вполне сильной. Частный сектор американской экономики создал 178 тыс. новых рабочих мест в июле. Между тем, представители ФРС были осторожны, но далеко не мягки в своих высказываниях. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер заявила о том, что ФРС должна сохранять свой путь постепенного повышения ставки, даже на фоне слабой инфляции. Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс полагает, что ФРС начнёт сокращать свой баланс уже осенью, а также он считает, что инфляция вернётся к уровням, которые Федрезерв считает здоровыми для экономики. Хоть индексы и завершили день в незначительном плюсе, но "индекс страха" подрос на 1,88% до 10,28, что может быть признаком надвигающейся неуверенности инвесторов. По итогам торгов DJIA вырос на 0,24% до 22016,24 п., а S&P 500 укрепился на 0,05% до 2477,57 п.

Азиатские рынки преимущественно снижались. Оптимизма от Apple хватило очень ненадолго. Основные потери в регионе были связаны с IT-сектором. В Ю. Корее бумаги Samsung (-2,6%) провалились на фоне фиксации прибыли. Аналогичная ситуация с бумагами производителя микросхем памяти SK Hynix (-3,1%), которые были чрезмерно разогреты в предыдущие дни. Впрочем, южнокорейский рынок снижался и на объявлениях, связанных с реформой налогообложения, которая предусматривает увеличение налогов для крупных корпораций. На валютном рынке евро и иена отступили от своих максимумов накануне и торговались в районе $1,184 и 110,7 за доллар соответственно. И немного статистики. Сальдо торгового баланса Австралии сократилось в июне до 0,856 млрд AUD с 2,24 млрд AUD в мае. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin снизился в июле до 51,5 с 51,6 в июне. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3274,17 п. (-0,33%), Nikkei 225 – 20011,40 п. (-0,34%).

Нефть встретила новый день незначительным снижением. Накануне котировки показали неплохой рост, реагируя на отчёт по запасам. Согласно статистике Минэнерго США, на неделе, завершившейся 28 июля, коммерческие запасы нефти в США снизились на 1,5 млн бар. до 481,9 млн бар. Запасы бензина упали на 2,5 млн бар., а дистиллятов сократились на 0,2 млн бар. Импорт сырой нефти на отчётной неделе вырос на 209 тыс. бар. в сутки до 8,3 млн бар. ежедневных поставок. Между тем, средний показатель спроса

составил: 20,8 млн бар. в сутки общих топливных поставок или +1,4% за год, 9,8 млн бар. бензина в сутки или +0,1% за год, а также 4,2 млн бар. дистиллятов в сутки или +14,5% за год. Между тем, за отчётную неделю производство нефти увеличилось на 20 тыс. бар. до 9,43 млн бар. в сутки. Стоит отметить, что год назад запасы нефти в США были значительно выше текущих. На неделе, завершившейся 29 июля 2016 года, коммерческие запасы составляли 522,5 млн бар. Соответственно, можно говорить, что за прошедший год условия на рынке все же улучшились. Впрочем, улучшились и цены. Год назад Brent торговалась немногим выше $43 за баррель. Однако проблема на рынке не только в американских запасах и производстве, а ещё и в дисциплине OPEC. По данным Reuters, экспорт из OPEC и России (без учёта трубопроводных поставок) вырос до 32 млн бар. в июле по сравнению с 30,5 млн бар. в январе. Впрочем, схожую тенденцию мы отмечали и ранее. В период весны поставки из OPEC были существенно выше, чем весной 2016 года, когда мировые запасы увеличивались. Соответственно, пока сложно говорить о том, чтобы нефть прорвалась в «бычий» рынок, закрыв день выше $53,5. К 9:00 (мск) Brent – $52,14 (-0,42%), WTI – $49,4 (-0,38%), золото – $1268,9 (-0,74%), медь – $6355,95 (-0,05%), никель – $10310 (-0,39%), палладий – $890,95 (-0,14%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 92,79. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,185 (-0,03%), GBP/USD – $1,323 (+0,02%), USD/JPY – 110,68 (-0,05%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 11:00 (мск) – индексы деловой активности в сфере услуг и композитный для еврозоны (до этого выйдут аналогичные показатели по отдельным странам), в 11:30 (мск) – индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, в 12:00 (мск) – розничные продажи в еврозоне, в 14:00 (мск) – отчёт Банка Англии по инфляции, а также решение по ставке, в 14:30 (мск) – выступление управляющего Банка Англии Марка Карни, в 15:30 (мск) – первичные обращения за пособием по безработице в США, в 16:45 (мск) – индекс деловой активности в сфере услуг США и композитный показатель от Markit, в 17:00 (мск) – индекс ISM США в непроизводственной сфере, а также промышленные заказы.

Внешний фон перед открытием торгов в России слабо негативный. Нефть торговалась в лёгком минусе, азиатские рынки снижались, сырьевые валюты были под давлением. Вполне вероятно, что и российский рынок начнёт день неуверенно, хотя накануне снижение европейских индексов и ослабление рубля не помешало индексу ММВБ завершить день в хорошем плюсе.

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