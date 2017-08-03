ИФК «Солид»: От Банка Англии вряд ли стоит ждать сюрпризов

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизились в район отметки в $52.2 за баррель, находясь под давлением на фоне вышедших данных статистики, указывающих на снижение спроса на нефть и нефтепродукты в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1967 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в сложившихся условиях этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи достигнутых уровней, реагируя на происходящие изменения внешнего фона.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду снизились. Британский фондовый индекс FTSE 100 (-0.16%) по итогам дня просел при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных из-за падения котировок акций слабо отчитавшейся горнодобывающей компании Rio Tinto (-2.8%) и банка Standard Chartered (-6.1%). Французский индекс CAC снизился на 0.39% на фоне понижения стоимости акций производителя стапи ArcelorMittal (-3.1%) и банка Societe Generale (-4%). Немецкий индикатор DAX (-0.57%) также понес потери на фоне снижения котировок акций таких компаний, как Bayer (-1.2%), SAP (-1%) и Fresenius (-3.5%). В центре внимания европейских инвесторов сегодня будут решения по денежно-кредитной политике Банка Англии, от которого вряд ли стоит ждать сюрпризов. По всей видимости, британский регулятор сегодня оставит свою ключевую ставку неизменной.

Фондовый рынок США в среду нее показал единой динамики. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones (+0.24%) снова переписал свой исторический максимум, а наибольшее положительное влияние на его поведение оказало повышение котировок акций Apple (+4.7%) и McDonald's (+7%). Индекс high-tech биржи NASDAQ (-0.29 пункта) слегка просел. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.05%) немного прибавил при оборотах торгов на 11% выше среднемесячных, а подъемом в его отраслевом спектре выделился индекс сектора информационных технологий (+0.8%).

Рынок акций РФ в среду продолжил подъем. Индекс ММВБ (+1.31%) поднялся при оборотах торгов немного выше среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на его динамику оказали акции ЛУКОЙЛа (+2.6%) и Сбербанка (+2.2%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0.71%) вырос поменьше из-за ослабления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Из числа выходящих сегодня показателей экономической статистики, способных повлиять на настроение участников рынка, отметим запланированную публикацию данных по деловой активности в непроизводственном секторе России, Европы и США. В числе корпоративных событий стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовых результатов «Ростелекома» и «VEON» по МСФО.

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