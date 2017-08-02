"Открытие Брокер" : Падение производства приведёт к росту цен на какао-бобы

В прошедший период цены на какао-бобы находились под сильным давлением продаж из-за огромного собранного в странах Западной Африки урожая сезона 2016-17 гг. Рынок даже не реагировал на периодически возникающие волнения военно-политического характера в Кот-д’Ивуаре, которые к тому же были быстро подавлены.

Погодные условия оставались благоприятными для сбора промежуточного урожая, хотя в настоящее время влага несколько избыточна. В последние несколько дней цены поддержаны наступающим межсезоньем. Переходящие запасы какао-бобов на рынке достаточны, но следующий сезон может быть менее урожайным, что способствует росту цен.

Против истекшего июльского контракта наICE было поставлено 101,61 тыс. тонн какао-бобов, которые произведены в Кот-д’Ивуаре, Камеруне и Нигерии. Поставку приняликомпании Sucden, Societe Generale International и Macquarie Bank.

По опросу аналитиков Reuters, цены на какао-бобы во второй половине 2017 г. вырастут в связи с ожидаемым падением производства в странах Западной Африки в сезоне 2017-18, что понизит общий уровень избытка. Кроме того, по мнению аналитиков, ожидается оживление спроса на шоколадные изделия, а также рост маржи переработки какао-бобов.

Избыток в сезоне 2017-18 оценивается на уровне +100 тыс. тонн против +350 тыс. тонн в сезоне 2016-17 гг. Производство в Кот-д’Ивуаре в сезоне 2016-17 гг. составит 2,0 млн тонн, в Гане – 915 тыс. тонн. В сезоне 2017-18 гг. производство в этих странах оценивается на уровне 1,9 млн тонн и 850 тыс. тонн соответственно.

Росту цен может способствовать закрытие части короткой спекулятивной позиции, которая достигла рекордных размеров, а также валютные колебания.

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