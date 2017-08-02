Альпари: Индекс ММВБ пока не смог пробиться выше отметки 1950 пунктов

В среду утром ведущие российские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. В лидерах роста остаются депозитарные расписки «РУСАЛа», активное снижение показывают бумаги «ДИКСИ» и «Аэрофлота». В корпоративном секторе сегодня состоится ряд событий. Заседание совета директоров проведет «МГТС». Заседание наблюдательного совета пройдет в «АЛРОСА». Финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2017 года опубликует X5 Retail Group.

Рублевые пары открылись с гэпом наверх, вероятно, в связи с падением цен на нефть по итогам вчерашней торговой сессии. Нефть марки Brent просела до $50,9 за баррель, однако котировки уже восстанавливаются. Сегодня в США выйдет статистика по коммерческим запасам нефти, позитивные данные могут подстегнуть дальнейший рост.

С утра за один доллар США на рынке предлагают 60,5 руб., за один евро дают 71,5 руб. Ситуация вокруг российской валюты негативная, и до конца дня вряд ли что-то изменится.

Американские фондовые индексы закрылись вчера слабым ростом, сегодня на премаркете индекс S&P 500 торгуется в нуле.

К сегодняшним торгам фон сложился умеренно негативный, индекс ММВБ пока не смог пробиться выше отметки 1950 пунктов и «быки» продолжат попытки одолеть этот бартер.

По оценкам Института социальной политики НИУ ВШЭ, c начала периода экономической нестабильности (с ноября 2014 года), прирост потребительских цен к концу мая 2017 года составил 25,7%, увеличение цен на продовольственные товары за этот период достигло 28,5% на непродовольственные товары – 26,2%, на услуги – 21,3%. Май 2017 года, по сути, стал 31 месяцем сокращения реальных доходов россиян и по сравнению с октябрем 2014 года последним периодом устойчивого роста реальных доходов – падение за прошедшее время составило 19,2%.

Основным фактором инфляционного шока стала девальвация рубля, которая стала логическим следствием резкого падения цен на нефть и вызванного санкциями оттока капитала. При этом Банк России сознательно допустил девальвацию, предпочтя сохранить резервы. До сих пор нет однозначного объяснения данного спорного шага. Обесценив зарплаты россиян, мегарегулятор обеспечил искусственно завышенную маржу бизнесу. От этого выиграли казна и олигархи, но проиграли рядовые россияне.

С нашей точки зрения, России однозначно нужен сильный рубль. Сильный рубль – это необходимое, но, к сожалению, недостаточное условие модернизации экономики страны. Ставка на экспорт приемлема для небольших и часто слаборазвитых стран. Для крупной экономики, – а Россия шестая экономика мира, – основной ставкой должны быть потребление и внутренний спрос. Для этого нужна ускоренная, то есть выше инфляции индексация зарплат и пенсий в государственном секторе. Некоторое ускорение инфляции станет разумной платой за победу над бедностью и экономический рост.

Основная экономическая проблема России это низкая производительность труда. Россия до сих пор уступает Европе в 2-3 раза, США в 3-4. При сильном рубле наиболее талантливым россиянам выгодно жить и работать в России. Ведь они зарабатывают не меньше, чем их коллеги в других странах. Им доступны качественные импортные товары и поездки за рубеж. Сильный рубль – это доступ к новейшим импортным технологиям. В свое время из-за политики сильного рубля в России была создана массовая сотовая связь. Сильный рубль заставит менеджмент крутиться, постоянно повышая эффективность своих компаний, рентабельность активов и капитала, да и в конечном счете производительность труда. Естественно, сильный рубль необходим для развития рынка капитала и прежде всего рынка облигаций. Девальвация конца 2014 года навсегда останется очень спорным решением.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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