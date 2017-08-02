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mfd.ruАналитикаКомментарии2 августа 2017 г.Банк "Глобэкс": политические игры давят на рубль
сегодня
11:01

Банк "Глобэкс": политические игры давят на рубль

«Индекс ММВБ продолжит подъем на фоне роста азиатских фондовых индексов и фьючерсов на американские и европейские аналоги. Также поддержку рынку акций окажет реинвестирование поступающих дивидендов. В частности, это будут акции «АЛРОСА» и «Газпром», по которым большая часть выплат уже поступила на счета клиентов. Конверсия дивидендов в валюту для выплат инвесторам ослабят рубль, но не исключено, что полученные доллары вернутся в рынок в виде рублевой доли, так как инвесторы могут остаться в долларах в качестве защитного актива из-за напряженной ситуации вокруг санкций США против РФ. С другой стороны, вполне может реализоваться классический сценарий: покупай слухи, продавай факты. Российский фондовый рынок продолжит рост и после подписания санкций скорректируется вниз. Помимо этого, не в пользу рубля играет увеличение добычи ОПЕК в июле на 210 тыс. б/с до 32,9 млн б/с и прогноз от API, согласно которому ожидается увеличение запасов сырой нефти на 1,8 млн баррелей. Еще в пятницу будет опубликован ряд ключевых макроданных по США – новые рабочие места и коэффициент безработицы. Консенсус-прогноз сигнализирует о неплохих результатах, что также может укрепить доллар к мировым валютам».

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