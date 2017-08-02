ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Цены нефти испугались роста добычи в ОПЕК и запасов в США

Цены нефти испугались роста добычи в ОПЕК и запасов в США Цены нефти и нефтепродуктов во вторник снизились. В значительной степени снижение можно связать с вышедшими данными Американского института нефти (API). Вопреки прогнозам аналитиков о дальнейшем снижении (они ждали уменьшения на 3 мб) запасы сырой нефти в США по версии API за неделю до 28 июля выросли на 1,78 мб. Напомним, что в предыдущую неделю произошло снижение запасов на 7,208 мб. (Согласно данным API запасы в Кушинге прибавили 2,56 мб; запасы бензина снизились на 4.83 мб, запасы дистиллятов похудели на 1.23 мб).

Другим аргументом снижения цены игроки выбрали прогнозы экспертов по продолжению роста добычи нефти странами ОПЕК. По их оценкам в июле добыча выросла еще на 0,21 мб/д. Основную составляющую в росте обеспечивала Ливия, добыча которой перевалила за 1 мб/д. Таким образом, добыча стран ОПЕК приближается к 33 мб/д. Более достоверные цифры о динамике добычи нефти картелем узнаем 10 августа после выхода месячного отчета ОПЕК.

Между тем стало известно, что добыча нефти в РФ в июле 2017 года подросла на 0,1% к июню и составила 10,95 мб/д. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. По сравнению с июлем 2016 года рост добычи составил 0,6%. По отношению к октябрю 2016 года, когда были приняты соглашения ОПЕК+, добыча в стране снизилась на 307,6 тб/c. Это позволило главе Минэнерго Александру Новаку сказать, что Россия выполняет все взятые на себя обязательства по снижению добычи.

Газпром сообщил, что добыча газа в январе-июле 2017 возросла на 43,1 миллиарда кубометров или на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 266,3 миллиарда кубометров. Ранее председатель правления компании Алексей Миллер говорил, что Газпром прогнозирует добычу газа в 2017 году в объеме более 450 миллиардов кубометров. Напомним, что добыча Газпрома в 2016 году составила 419,1 млрд. м3.

Рост добычи газа обеспечивал повышенный спрос со стороны Европы. Но для Газпрома все более важной становится динамика спроса в азиатском регионе. В этой связи интересно отметить, что за первое полугодие 2017 года потребление газа в Китае выросло на 11.7%. Китай добыл 74.1 млрд. м3 газа (рост 8%) и импортировал 41.7 млрд. (рост 16.2%). Для выполнения плана 2020 года Китай должен ежегодно увеличивать добычу на 10%, а импорт на 20%! Азиатский гигант энергетического потребления продолжает расправлять могучие плечи.

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