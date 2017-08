ИК ЛМС: Российский рынок откроется падением на 0,2-0,3% на падении цен на нефть Американские индексы во вторник выросли, Dow Jones обновил исторический максимум в 31-й раз с начала 2017 года. Вместе с тем снижение цен на нефть, слабые данные отдельных компаний о продажах автомобилей в США и политическая неопределенность в Вашингтоне сдерживали подъем. S&P 500 вырос на 0,24%, Dow Jones повысился на 0,33%, высокотехнологичный индекс NASDAQ вырос на 0,23%. Сегодня фьючерсы на американские индексы также растут: S&P 500 поднялся на 0,1%, Dow Jones – 0,19%, Nasdaq - на 0,89%. Нефтяные котировки во вторник снизились на сигналах увеличения добычи государствами ОПЕК. Brent подешевела на 1,78% до $51,78, а WTI - на 2,01% до $49,16. Сегодня нефть продолжает движение вниз. Brent опустилась на 0,68% до $51,43 за баррель, цена WTI - на 0,75% до $48,79. Цены на базовые металлы сегодня не демонстрируют единой динамики. Алюминий вырос на 0,84%, медь подешевела на 0,35%, но никель опустился на 1,02%. Азиатские рынки сегодня растут, акции технологических компаний дорожают благодаря сильной отчетности американской Apple Inc. Nikkei225 повысился на 0,5%, KOSPI - на 0,3%, австралийский сырьевой индекс ASX All Ordinaries опустился на 0,5% следом за нефтяными акциями, китайские индексы растут: Shanghai Composite подорожал на 0,2%, Hang Seng прибавил 0,7%. Сегодня будут опубликованы макроэкономические данные по ипотеке, а также еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США. В Еврозоне обнародуют индекс цен производителей. В Японии опубликуют индекс потребительского доверия. Значимой корпоративной отчётностью в США будут данные Assicurazioni Generali SpA, Commerzbank AG, Deutsche Lufthansa AG, Ferrari NV, ING Groep NV, Kinross Gold Corp., Metlife Inc., Mondelez Internaitonal Inc., Rio Tinto Plc, Societe Generale SA, Standard Chartered Plc, Symantec Corp., Tesla Inc., Time Warner Inc., Unicredit SpA. В России сегодня X5 Retail Group опубликует финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2017. Состоится заседание совета директоров в МГТС, заседание наблюдательного совета в Алросе, а также пройдет годовое общее собрание акционеров GTL. Мы ждем открытия российского рынка с падением в пределах 0,2-0,3% из-за снижения нефтяных котировок Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте