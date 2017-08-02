Открытие Брокер: Дешевеющая нефть поможет продавцам на старте торгов

По итогам торгов 1 августа индекс ММВБ вырос на 1,07% до 1940,14 п., а РТС укрепился на 0,7% до 1014,24 п. В первой половине дня внешний фон вполне способствовал росту российских бумаг. Нефть дорожала, статистика Китая оказалась лучше ожиданий, рынки акций преимущественно подрастали. К вечеру ситуация немного ухудшилась, но не до такой степени, чтобы настроения резко изменились. Слабеющий рубль поддерживал бумаги экспортёров, включая металлургов: «Северсталь» (+0,94%), ММК (+1,63%), НЛМК (+0,74%). Кроме того, мэр Москвы объявил о том, что в программу реновации столицы вошло 5144 тыс. зданий или около 350 тыс. квартир. То есть масштаб строительства будет весьма существенным источником спроса на строительные материалы, включая продукцию металлургов. В последние недели нерезиденты предпочитали выводить средства из российских активов.

Однако рынок смог удержаться от провала на новостях об очередных американских ограничениях для РФ. Если судить по наиболее весомым бумагам, то на рынке вовсе формируется возможность для роста: Сбербанк»(+1,08%), «Газпром» (+1,63%), «Роснефть» (+1,54%). Бумаги Сбербанка уверенно вышли в «бычий» рынок, а по акциям «Роснефти» можно ожидать увеличения дивидендных выплат. Что же до «Газпрома», то ещё утром стало известно о грядущих переговорах Д. Трампа и руководства Германии по поводу американских ограничений для РФ. Сам факт переговоров говорит о возможности менее жёсткого сценария для отечественных энергетических проектов в Европе. Между тем, в лидерах дня оказались бумаги: «Сургутнефтегаз» (+3,57%), «РусАл» РДР +3,53%), «Кузбасская топливная компания» (+3,27%). Аутсайдеры дня – «Магнит» (-1,6%), «Фосагро» (-1,47%), ап «Транснефть» (-1,44%). В остальном можно сказать, что эффект текущих неприятностей из США сошёл на нет. Однако новые события в дипломатическом кризисе Москвы и Вашингтона все ещё могут поколебать уверенность инвесторов.

Рубль слабел в течение всего дня. Ситуация с неблагоприятным дипломатическим фоном и оттоком капитала сильнее давит на отечественную валюту, чем на акции, которые, напротив, демонстрируют валютную переоценку. Между тем, директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов заявил: «Есть основания считать, что даже если шоки будут возникать, они не приведут к существенному изменению поведения инвесторов». ЦБ проанализировал возможные последствия новых американских мер и пришёл к выводу, что они не окажут существенного давления на отечественный финансовый рынок. Кроме того, в ЦБ не считают сильным вклад ослабления рубля в инфляцию.

«Каких-то тревожных сигналов о том, что по устойчивым компонентам потребительской корзины началось какое-то ускорение, неблагоприятные тренды, пока не видно. Они ещё могут проявиться, поэтому мы продолжаем внимательно анализировать динамику цен по отдельным товарам и товарным группам», - заявил он. Тем не менее влияние курса всё же весьма существенно. Вот и НИУ ВШЭ указывает на то, что с октября 2014 года по май 2017 года потребительская инфляция в РФ достигла 25,7%, а доходы населения обвалились на 19,2%. Впрочем, пока ситуация в отечественной валюте в большей степени определяется международной политикой, чем отечественной экономикой или действиями Центробанка. Кроме того, к вечеру нефть Brent дешевела почти на 2%, что тоже повлияло на курс. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,95% до 60,35,а евро – на 0,73% до 71,265.

Американский рынок записал на свой счёт 31-ый рекорд Dow Jones в текущем году, а также позитивное закрытие по другим индексам. В отличие от предыдущих дней, движущей силой дня уже стали бумаги IT-компаний: Apple (+0,89%), AMD (+0,73%), Intel Corp. (+2,48%). Спрос в бумагах наблюдался перед отчётом Apple, который вышел уже после закрытия сессии. В лидерах оказался и сектор финансов: Bank of America (+1,37%), J.P. Morgan (+1,34%). Акции Xerox Corp. (+5,84%) подскочили на сильном отчёте. Бумаги производителей автомобилей завершили день в минусе на фоне падения продаж на американском рынке: Ford Motor (-2,41%), GM (-3,39%). Мобильный оператор Sprint Corp. (+11,15%) показал квартальную прибыль впервые за три года. Если же говорить о статистике, то она говорила о низкой вероятности каких-либо действий ФРС в ближайшее время. Индекс цен личного потребления в США PCE вырос за 12 месяцев на 1,4% по сравнению с 2,2% в начале года, а Core PCE – на 1,5%. За июнь PCE не изменился, а Core PCE вырос на 0,1%. Именно этот показатель предпочитает ФРС для оценки инфляции. Между тем, индекс ISM США в производственной сфере снизился в июле до 56,3 с 57,8 в июне. Расходы на строительство сократились на 1,3%. По итогам дня DJIA – 21963,92 п. (+0,33%), S&P 500 – 2476,35 п. (+0,24%).

Азиатские торги проходили преимущественно в плюсе. Существенное влияние на региональные рынки оказал сильный отчёт Apple. Индекс Тайваня, где находится большинство азиатских поставщиков американского IT-гиганта, был лучшим в Азии. Японский рынок смог выйти в плюс на фоне небольшого ослабления иены до 110,5 за доллар. Между тем, австралийский рынок торговался в плюсе на фоне слабой нефти. Безработица в Новой Зеландии упала до 4,8% во II квартале с 4,9% в I квартале. В Австралии число разрешений на строительство взлетело на 10,9% в июне. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3292,82 п. (+0,01%), Nikkei 225 – 20093,33 п. (+0,54%).

Нефть накануне снижалась в ожидании статистики по запасам в США. Американский институт нефти сообщил, что на неделе, завершившейся 28 июля, коммерческие запасы нефти увеличились на 1,8 млн бар. Между тем, на рынке ожидали снижения на 2,9 млн бар. Запасы бензина снизились на 4,8 млн бар., а дистиллятов – на 1,2 млн бар. Цифры по нефтепродуктам смягчают эффект от роста запасов сырой нефти. Однако на рынке также обеспокоены ростом производства в OPEC на 90 тыс. бар. в июле до 33,0 млн бар. в сутки. В Goldman Sachs считают, что свежие финансовые отчёты американских компаний показали, что многие из них смогли приспособиться к текущим ценам на нефть и даже готовы выплачивать дивиденды. Соответственно, дальнейший рост котировок нефти приведёт к резкому наращиванию производства. К 9:00 (мск) Brent – $51,35 (-0,83%), WTI – $48,71 (-0,92%), золото – $1271,6 (-0,61%), медь – $6321,78 (-0,47%), никель – $10200 (-0,87%).

Фьючерс на индекс доллара торговался в незначительном минусе около 92,91. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,182 (+0,14%), GBP/USD – $1,32 (-0,04%), USD/JPY – 110,79 (+0,37%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 11:30 (мск) – индекс активности в строительстве Великобритании, в 12:00 (мск) – цены производителей еврозоны, в 15:15 (мск) – статистика ADP Services по занятости в частном секторе американской экономики, в 17:30 (мск) – отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 19:00 (мск) – речь президента ФРБ Кливленда Лоретта Мейстера, в 22:30 (мск) выступает глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс. Начало дня на российском рынке может быть негативным. Рубль продолжит слабеть вслед за нефтью, что будет оказывать незначительную поддержку для рублёвых акций. В целом у рынка нет поводов для роста, так как успехи Apple к российским активам не относятся. Более того, сырьевые контракты преимущественно торговались в минусе на азиатской сессии, поэтому наш рынок может повторить путь австралийского рынка, который находился в минусе.

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