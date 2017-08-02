ИФК «Солид»: Драйвером рынка выступят данные нефтяной статистики

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $51.3 за баррель, находясь под давлением после публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на неожиданное увеличение запасов «черного золота» в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1940 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в складывающихся условиях этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи достигнутых уровней, реагируя на перманентные сдвиги внешнего фона и происходящие события. Драйвером рынка сегодня могут выступить ожидающиеся данные нефтяной статистики от Минэнерго США по запасам и производству нефти.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник выросли. Британский фондовый индекс FTSE 100 (+0.7%) по итогам дня прибавил при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных благодаря росту котировок акций хорошо отчитавшихся Rolls-Royce Holdings (+10.3%) и BP (+2.4%). Французский индекс CAC вырос на 0.65% на фоне повышения стоимости акций Vivendi (+2.8%) и Airbus (+2%). Немецкий индикатор DAX (+1.1%) также прибавил благодаря подъему котировок акций таких компаний, как Siemens (+1.5%), Allianz (+1.5%), SAP (+1%) и BASF (+0.8%).

Фондовый рынок США во вторник показал позитивную динамику. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones (+0.33%) снова переписал свой исторический максимум, а наибольшее положительное влияние на его поведение оказало повышение котировок акций банка Goldman Sachs (+0.7%) и конгломерата 3M (+1%) . Индекс high-tech биржи NASDAQ (+0.23%) умеренно подрос. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.24%) также повысился при оборотах торгов на уровне среднемесячных, а подъемом в его отраслевом спектре выделился индекс финансового сектора (+0.8%).

Рынок акций РФ во вторник прибавил. Индекс ММВБ (+1.07%) поднялся при оборотах торгов немного выше среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на его динамику оказали акции «ЛУКОЙЛа» (+2.4%) и «Газпрома» (+1.6%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0.7%) вырос меньше из-за ослабления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа корпоративных событий, способных повлиять на котировки отдельных бумаг, сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовых результатов «X5 Retail Group» по МСФО, а также данные «Московской Биржи» по оборотам торгов в июле.

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