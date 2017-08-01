Открытие Брокер: Слабый рубль позволит индексу ММВБ завершить день в плюсе

К 15:20 (мск) индекс ММВБ укреплялся на 1,38% до 1945,99 п., а РТС прибавлял 1,01% до 1017,31 п. К середине дня индекс ММВБ демонстрировал существенный рост на повышенных объёмах. Волна негатива, связанная с очередным витком дипломатического кризиса РФ и США, не смогла существенно продавить рынок. На этом силы «медведей» иссякли. Между тем, внешний фон остаётся вполне позитивным на фоне дорогой нефти, сильной статистики из Китая, да и европейские протесты против действий США по навязыванию своего газа тоже работают в пользу российских акций. Из Берлина пришли известия, что президент США Д. Трамп проведёт переговоры с германским руководством по прояснению американских ограничений для РФ. Соответственно, есть надежда на более мягкий сценарий, которая немедленно нашла отражение в бумагах Сбербанка (+1,8%), «Газпрома» (+2,09%), «Роснефти» (+2,33%). Между тем, в лидерах дня оказались бумаги: «Кузбасской топливной компании» (+5,5%), «МРСК Центра» (+3,48%), «Сургутнефтегаза» (+3,1%), «Мосэнерго» (+2,55%). На противоположном полюсе были акции: АФК «Система» (-1,25%), «Магнит» (-0,99%), ап «Транснефть» (-0,75%), НМТП (-0,72%). Стоит отметить, что бумаги Сбербанка уверенно вышли в растущий рынок, отыграв уже более 20% от своих минимумов в текущем году. И, естественно, рост наиболее весомых бумаг на рынке говорит о том, что на рынке рассчитывают на более позитивное развитие событий.

Однако рубль не испытывает оптимизма рынка, слабея вместе со своими коллегами по сырьевому цеху. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3155 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 9,27%, недельная подросла до 9,30%, а месячная – до 9,26%. На глобальном рынке наблюдается ослабление сырьевых валют и укрепление доллара против конкурентов. Для рынка акций этот факт вполне позитивен, но для рубля, который всё же обладает потенциалом политических рисков, любые движения доллара становятся более акцентированными. Поэтому отечественная валюта может продолжить слабеть до 60,5-61,0 в ближайшее время. Однако дорогая нефть все же будет защищать рубль от чрезмерных резких движений. Да и ставка ЦБ РФ все ещё остаётся высокой. В начале месяца спрос на отечественную валюту снижается, тем более, что август является высоким сезоном для зарубежных туристических поездок. К 15:20 (мск) USD/RUB – 60,255 (+0,81%), EUR/RUB – 71,16 (+0,57%).

Квартальные отчёты и региональная статистика обеспечили европейских инвесторов необходимым зарядом бодрости. ВВП еврозоны вырос за II квартал на 0,6%, а в годовом выражении – на 2,1%. Индекс деловой активности еврозоны составил 56,6 при ожиданиях 56,8, но это все ещё весьма высокий показатель роста. Основной вклад в рост индексов внесли бумаги промышленных компаний и энергетики, а вот сектор здравоохранения был единственным в минусе. BP PLC (+3,2%) отчиталась о прибыли в II квартале после неудачного I квартала, а также сообщила о росте производства нефти и газа на 9,9%. Rolls-Royce Holdings (+9,4%) получил прибыль в I полугодии в размере 1,6 млрд фунтов стерлингов, доказав жизнеспособность своего плана реструктуризации. Однако евро все ещё остаётся выше $1,18, укрепившись с начала года почти на 15%. Этот факт весьма эффективно сдерживает агрессивные покупки, так как от подобных изменений курса может существенно пострадать европейский экспорт. К 15:20 (мск) DAX – 12181,61 п. (+0,52%), CAC 40 – 5118,73 п. (+0,49%), FTSE 100 – 7415,5 п. (+0,59%).

На рынке энергетики происходят весьма интересные вещи. В Испании министр энергетики Альваро Мадаль заявил о закрытии стареющей атомной станции Santa Maria de Garona мощностью 440 МВт. Кстати, накануне также приходило сообщение о том, что в американском штате Луизиана прекратят строительство двух энергоблоков. Впрочем, для нефти это не имеет прямого значения, а больше касается газа, которого понадобится больше для генерации электроэнергии. Более важной для нефти остаётся статистика по запасам и производству. Опрос Reuters показывает, что на рынке ожидают снижения запасов нефти в США на 2,9 млн бар. за прошлую неделю. Если это произойдёт, то это уже будет пятая подряд неделя, когда запасы в США сокращаются. BP PLC, которая отчиталась во вторник о своих результатах во II квартале, ожидает рост глобального спроса на нефть в текущем году на 1,4-1,5 млн бар. Однако на рынке есть и менее оптимистичные новости. К примеру, в Reuters обнаружили, что добыча в OPEC повысилась за июль на 90 тыс. бар. до 33,0 млн бар. в сутки во многом из-за продолжающегося роста производства в Ливии. К 15:20 (мск) Brent – $52,23 (-0,93%), WTI – $49,81 (-0,72%), золото – $1271,1 (-0,18%), медь – $6346,03 (-0,45%), никель – $10205 (-0,10%), палладий – $887,25 (+0,21%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 92,82. CAD, AUD и NZD слабели от 0,15% до 0,4% против валюты США. К 15:20 (мск) EUR/USD – $1,181 (-0,22%), GBP/USD – $1,321 (-0,01%), USD/JPY – 110,51 (+0,24%).

Ценовой индекс потребления в США PCE вырос за 12 месяцев на 1,4%, а Core PCE – на 1,5%. За июнь PCE не изменился, а Core PCE вырос на 0,1%. Уровень сбережений упал до 3,8% в июле с 3,9% в июне. Личные доходы не изменились, а вот расходы выросли на 0,1%. Существенной реакции в индексе доллара не было, а фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,2%. Доходность 10-летних американских казначейских обязательств незначительно подросла до 2,303%. Российский рынок имеет шанс завершить день в плюсе. Слабый рубль толкает вверх индекс ММВБ. Кроме того, недовольство Европы американскими ограничениями для РФ также внушает осторожный оптимизм, что реализуется не столь удручающий сценарий.

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