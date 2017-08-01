Альпари: Индекс ММВБ будет торговаться в диапазоне 1920-1950 пунктов

Во вторник утром основные российские фондовые индексы демонстрируют рост. Индекс ММВБ и индекс РТС в среднем прибавляют 1%. В лидерах роста акции находятся «Ростелекома» и расписки «РУСАЛа». Лидерами падения с утра стали акции АФК «Системы».

Американские фондовые индексы по итогам торговой сессии в понедельник закрылись в слабом минусе, наибольшую просадку показал индекс NASDAQ. На премаркете утром индекс S&P 500 растет.

Рубль не желает укрепляться, несмотря на рост цен на нефть. Пара доллар/рубль вчера пробила отметку 61 руб. и отступила вниз. Пара евро/рубль корректироваться не желает и сегодня может подняться выше уровня 71 руб. Не останавливает «быков» даже позитивная макростатистика по российской экономике. Нефть марки Brent вплотную подошла к отметке $53 за баррель. Основное влияние на котировки оказывают возможные санкции против Венесуэлы и Боливии.

Пара евро/доллар растет и торгуется на уровне 1,181. Сегодня ожидается выход важной статистики, среди нее темпы роста ВВП ЕС за второй квартал 2017 года, индексы PMI Германии и США. В целом внешний фон к сегодняшним торгам сложился позитивный индекс ММВБ будет торговаться в диапазоне 1920-1950 пунктов.

Банк России предложит банкам альтернативный вариант размещения рублевых средств — купонные облигации. Первый выпуск таких бумаг со сроком погашения три месяца будет размещен 15 августа в объеме 150 млрд руб. Бумаги будут размещены по номиналу 1 тыс. руб. Ставка купона будет привязана к ключевой ставке ЦБ. В июне Госдума приняла закон, снимающий ограничения для выпуска купонных облигаций Банка России.

Ранее основным источником изъятия «лишних денег» у банков были депозитные аукционы. По данным на 31 июля общий объем средств банков на счетах ЦБ составлял 670,2 млрд руб., причем большая их часть — 659,2 млрд руб. — это депозиты на срок до семи дней. Профицит ликвидности, который сейчас наблюдается в банковской системе, обеспечит неплохой спрос на новый инструмент, который должен стать, в том числе альтернативой для валютных спекуляций, то есть игры против рубля.

Привязка доходности к ключевой ставке повысит ее значимость для финансовой системы и реального сектора. Стоит также сказать, что ЦБ – это эмиссионный центр, печатный станок. Формально по обязательствам Министерства финансов может быть дефолт, а по облигациям Банка России нет.

Сегодня в корпоративном секторе практически пусто. Заседание совета директоров проведет «Акрон». Реестр акционеров для участия в ВОСА закроют «Иркутскэнерго» и «Кокс».

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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