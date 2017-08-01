Freedom finance: В центре внимания статистика по расходам и отчет Apple

Первые торги недели американские фондовые индексы завершили разнонаправленно. DJ-30 закрылся на новом максимуме благодаря позитивной динамике акций представителей финансового и промышленного сектора. Однако коррекция акций крупных высокотехнологических и интернет-компаний оказала давление на NASDAQ и S&P500. Ключевым фактором для динамики рынка остаются квартальные отчеты, которые в большинстве случаев оказываются лучше прогнозов. Несмотря на смешанные результаты в понедельник, все три основных индикатора завершили июль сильным ростом: S&P500 прибавил 2%, DJ-30 — 2,5%, NASDAQ Composite — 4%. Доллар в понедельник продолжил снижение относительно евро: пара EUR/USD закрылась на отметке 1,1842 (+0,92%). Индекс деловой активности Чикаго PMI в июле составил 58,9 пункта против июньских 65,7 пункта, и прогноза 60. Более сильное, чем прогнозировалось снижение индекса, стало основной причиной спада на рынке в начале торговой сессии. Процентные ставки низки не потому, что Федеральный резерв удерживает на этих уровнях, а скорее из-за слабой экономики и других факторов. Об этом заявил в понедельник вице-председатель центрального банка США Стэнли Фишер. Пока президент Дональд Трамп обсуждает повышение темпов экономики США до «не менее 3% в год», Фишер повторил прогноз Бюджетного управления Конгресса о том, что реальный потенциал роста ВВП, вероятно, ближе к 1,5%. Это заявление негативно отразилось на динамике фондовых площадок.

Сегодня до открытия торгов (15:30 мск) в США будет опубликован большой блок статистических данных. В него войдут данные о динамике индекса потребительских расходов, а также о расходах и доходах американцев. Ожидается рост всех трех показателей, что положительно скажется на динамике ETF ритейла (XRT). Сектор обгоняет рынок на горизонте недели, и выход этих данных придаст новый позитивный импульс котировкам ритейлеров. В 17:00 мск будет обнародован производственный индекс ISM. Ожидается небольшое снижение показателя относительно предыдущего месяца. Это не вызовет спада на рынке, так как в его значения находятся около максимальных за последние годы. Еще одним индикатором активности потребителей станут данные по продажам автомобилей. В этом году показатель снижается, поэтому его повышение будет сюрпризом, который вызовет заметный рост всего рынка. Если же реализация автомобилей продолжит сокращаться, это будет воспринято негативно, а S&P500 закроется в минусе. В фокусе инвесторов отчет крупнейшей в мире компании Apple, который увидит свет уже после закрытия. Как всегда, к Apple предъявляются высокие требования, поэтому повышение ее доходов будет воспринято как должное. Обратят внимание на динамику продаж флагманcких продуктов, в первую очередь iPhone. Признаки замедления спроса на них могут спровоцировать снижение акций даже на фоне положительной динамики выручки и прибыли. До открытия основной сессии финансовые показатели представят Pfizer (PFE), BP (BP) и Sony (SNE). Из них снижение прибыли ожидается только у BP, у PFE и SNE прогнозируется рост.

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