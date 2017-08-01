Банк "Глобэкс": индекс ММВБ откроется несущественным снижением

«Индекс ММВБ откроется несущественным снижением на фоне укрепления рубля при росте фондовых индексов азиатского региона благодаря хорошей отчетности японских компаний. Нефтяные котировки получили спекулятивную поддержку из-за ввода санкций США против президента Венесуэлы. Вероятно, цена нефти скорректируется вниз на европейской сессии и во второй половине дня вернется к отметке в $52,8 за баррель в ожидании прогноза от API по сокращению запасов сырой нефти. Рубль, как и российский рынок, будут поддерживать цены на нефть и металлы, но негативная составляющая остается. Так, инвестиционное сообщество осторожно оценивает реакцию фондового рынка на ответный шаг США относительно РФ из-за существенного сокращения американского дипломатического корпуса в России».
Другая аналитика