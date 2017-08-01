Открытие Брокер: Растущая нефть позволит снизить негатив от дипломатического кризиса

По итогам торгов 31 июля индекс ММВБ прибавил 0,15% до 1919,53 п., а РТС снизился на 0,72% до 1007,14 п. Российскому рынку продолжает мешать внешняя политика США, которая является отражением внутренней политики. В частности, очередной выброс внутренних противоречий вылился в новый закон ограничений для РФ и ответные действия Москвы. Госдеп обещает свои ответные меры, что предполагает дальнейшее раскручивание кризисной спирали. На этом фоне надежд на интерес нерезидентов к российским бумагам почти нет. Вот и рублёвый индикатор рынка завершил день в символическом плюсе на фоне существенного ослабления рубля. Сбербанк (-0,53%) и «Газпром» (-0,68%) непосредственно чувствуют на себе давление внешней среды. Между тем, «Роснефть» (+1,77%) возвращает себе некоторый интерес инвесторов на сообщении, что ВОСА компании пройдёт 29 сентября по вопросам размера, сроков и формы дивидендов за I полугодие, а также переизбрание Совета директоров.

Реестр закроется 28 августа. Компания «Сургутнефтегаз» (+1,8%) получила прибыль по РСБУ в I полугодии в размере 63,36 млрд рублей против убытка 141,9 млрд рублей годом ранее. Совет директоров МТС (-0,32%) рекомендовал акционерам одобрить промежуточные дивиденды в размере 10,4 рубля на акцию. ВОСА пройдёт 29 сентября, а реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 13 октября. Компания «Русгидро» (-2,42%) снизила прибыль по РСБУ в I полугодии на 16,4% до 23,77 млрд рублей. «Мосэнерго»

(+0,62%) увеличила прибыль по РСБУ в I полугодии на 44,1% до 14,726 млрд рублей. Лидерами дня стали бумаги: АФК «Система» (+8,06%), «Мечел» (+4,1%), ОГК-2 (+3,32%), Polymetal (+3,32%). Между тем, слабее всех завершили день: «Соллерс» (-3,49%), «ЭНЕЛ Россия» (-2,7%). В целом традиционно сильно смотрелись металлурги на фоне ослабления рубля. К тому же ГМК «Норникель» (+1,12%) заявил о росте производства меди на 10%. в I полугодии. Рынок смотрится достаточно слабым. Индекс ММВБ игнорирует нефть выше $52 за баррель и рубль в районе 60 за доллар. Возможно, что очередные новости из Вашингтона спровоцируют более активное снижение.

Рубль отыграл ухудшение дипломатических отношений РФ и США в большем объёме. Впрочем, в понедельник также слабели и другие сырьевые валюты. Стоит отметить, что к вечеру достижения американской валюты существенно сократились, поэтому рубль смог отыграть часть потерь вместе с растущей нефтью. Нефть марки Brent подорожала до 3150 рублей, что в ценах текущего года является весьма высоким значением. Дальнейшее ослабление рубля не столь очевидно и может произойти лишь на фоне очередных новостей из сферы международной политики. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,36% до 59,78, а евро на 1,05% до 70,75.

Торги в США завершились очередным рекордом Dow Jones, но вот у других индексов день получился неудачным во многом из-за IT-сектора: Facebook (-1,86%), Apple (-0,43%), AMD (-2,44%). Между тем, финансовый и энергетический сектора чувствуют в порядке благодаря сильной статистике по рынку недвижимости и растущим ценам на нефть: Bank of America (+0,37%), Citigroup (+1,5%), J.P. Morgan (+0,57%), Chevron Corp. (+0,99%), ConocoPhillips (+0,24%), Exxon Mobil (+0,55%). Объём незавершённых сделок по продаже недвижимости в США вырос на 1,5% в июне. Кстати, Чикаго PMI снизился до 58,9 при ожиданиях 60,0, но это все ещё весьма высокий показатель роста. По итогам июня Dow Jones подрос на 2,5%, S&P 500 – на 1,9%, а NASDAQ подскочил на 3,4%. Во вторник отчитается Apple – это задаст тон торгам в начале нового месяца. Впрочем, американскому Конгрессу остаётся ещё две недели до каникул и есть риск того, что ни одна инициатива Д. Трампа так и не получит одобрения. Более того, позиции самого Д. Трампа продолжают ухудшаться. У американского рынка есть достаточно устойчивые традиции. В начале президентского срока на рынке преобладает оптимизм, а к концу инвесторы начинают испытывать сомнения. Надежды на новую администрацию были избыточными и разочарование может оказаться очень большим. По итогам дня DJIA прибавил 0,28% до 21891,12 п., S&P 500 снизился на 0,07% до 2470,30 п.

Торги в Азии начались с роста индексов. Южнокорейский Kospi подрастал почти на 1% на фоне повышения бумаг Samsung на +1,15%. Компания Apple может отложить презентацию нового iPhone из-за проблем с поставками компонентов, пишет FT. Более того, в сеть просочились слухи, что новый умный телефон будет обходиться потребителям существенно дороже, что создаёт дополнительную привлекательность для продукции конкурентов. К слову говоря, на китайском рынке iPhone занимает лишь пятое место по объёму продаж. Австралийский рынок тоже торговался в плюсе за счёт бумаг сырьевых компаний. Меж тем, Резервный Банк Австралии оставил ключевую ставку на прежнем уровне 1,5%. Китайские инвесторы смогли перевести дыхание на фоне весьма сильного PMI Caixin в производственной сфере. Индекс вырос до 51,1 с 50,4 в июне. Иена продолжает сдерживать японский рынок, укрепившись почти до 110,0 за доллар накануне, но к азиатскому отрезку она растеряла свой напор.

Японский PMI в производственной сфере снизился в июле до 52,1 с 52,2 в июне. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3279,83 п. (+0,21%), Nikkei 225 – 19987,27 п. (+0.31%).

Нефть продолжила дорожать, но есть некоторые проблемные моменты. С одной стороны, запасы в США находятся ниже прошлогодних уровней и могут ещё сократиться за счёт ограничений на импорт из Венесуэлы. С другой стороны, дисциплина в OPEC тоже начинает снижаться. По данным Reuters, в июле производство в организации выросло до 33,0 млн бар. или на 90 тыс. бар. больше, чем в июне. Впрочем, если рынок будет ориентироваться на запасы в США, то котировки нефти могут не только продолжить рост, но и войти в «бычий рынок». К 9:00 (мск) Brent – $52,77 (+0,09%), WTI – $50,24 (+0,14%), золото – $1276 (+0,20%), медь – $6371,38 (-0,05%), никель – $10125 (-0,88%), палладий – $886,15 (+0,08%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 92,72. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,182 (-0,1%), GBP/USD – $1,321 (+0,04%), USD/JPY – 110,25 (без изменений).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:

- в 10,55 (мск) выйдут данные по безработице в Германии,

- в 11:00 (мск) будет опубликована статистика по индексу деловой активности в производственной сфере еврозоны (до этого выйдут индексы по отдельным странам),

- в 11:30 (мск) будет опубликована статистика по индексу деловой активности в производственной сфере Великобритании,

- в 12:00 (мск) инвесторы узнают предварительный ВВП еврозоны за II квартал,

- в 15:30 (мск) планируется публикация доходов и расходов американцев, а также индексов цен личного потребления,

- в 16:45 (мск) – индекс PMI в производственной сфере США,

- в 17:00 (мск) – индекс ISM США в производственной сфере и расходы на строительство,

- в 22:30 (мск) – статистика продаж автомобилей в США,

- в 23:30 (мск) – отчёт API по запасам нефти в США.

Внешний фон перед началом торгов в России вполне позитивный. Нефть незначительно дорожает, азиатские индексы растут и лишь ожидания очередных неприятностей из Вашингтона, где старательно работают над внутренним политическим кризисом, могут сдерживать покупателей российских активов. Между тем, рубль, скорее всего, вернётся к отметке 59,5 за доллар.

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