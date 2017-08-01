ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Пороховые баррели нефти

Рынок энергоносителей. Пороховые баррели нефти Цены нефти и нефтепродуктов в последний день июля еще немного подросли. В результате цена нефти марки WTI теперь находится выше 50 долларов за баррель. От июньских минимумов рост цен составил уже около 18%. Восстановление цен произошло за счет ослабления доллара и масштабного сокращения запасов нефти, что указывает на ускорение процесса ребалансировки мирового рынка.

Но еще большее внимание рынком уделяется динамике добычи. С окончанием месяца начнут постепенно приходить оценки его итогов. Эксперты Рейтер оценивают, что в июле добыча ОПЕК выросла на 90тб/д до годового максимума в 33мб/д. Основной рост был связан с увеличением добычи в Ливии, которая находится за рамками соглашения об ограничении добычи. Рост добычи ОПЕК в июле мог бы быть даже большим, если бы не снижение добычи со стороны СА. Напомним, что именно СА несет основную нагрузку по сдерживанию добычи со стороны ОПЕК. (СА в наибольшей мере заинтересована в росте цен нефти, поскольку у нее запланировано IPO акций государственной нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co). А вот семь из одиннадцати стран ОПЕК, участвующих в соглашении о сокращении добычи, не в полной мере соблюдают квоты. Особенно впечатляющим было подрастание добычи нети в июне. Впрочем, совсем скоро (нужно дождаться 10 августа) рынок узнает более точные, приводимые самой ОПЕК, цифры добычи нефти за июль.

Помним, что оперативные данные наряду имеют лишь оценочный характер. Поэтому нефтяные аналитики предпочитают и в США ориентироваться в большей мере на месячные данные по добыче нефти, а не на выходящие еженедельно оперативные оценки EIA. В этом смысле интересны только что вышедшие официальные данные Минэнерго США по добыче нефти в мае. Объем добычи нефти в США в последнем весеннем месяце вырос на 59 тб/д до 9.169 мб/д, а аналогичные данные за апрель были пересмотрены в сторону повышения на 27тб/д до 9.11 мб/д. Рост добычи в мае произошел за счет роста на 78тб/д добычи в Техасе, а вот Северная Дакота немного (на 12 тб/д) снизила добычу.

Важной интригой обозримого будущего могут стать возможные санкции США по отношению к поставкам нефти из Венесуэлы, которая является третьим по величине поставщиком нефти в страну. Экспорт нефти из Венесуэлы в США составляет порядка 750 тб/д, уступая лишь поставкам Канады и Саудовской Аравии, которые поставляют 3,2 мб/д 1,1 мб/д соответственно. США сильно раздражает режим Мадуро, в результате для него сидение на нефтяных бочках Венесуэлы становится не менее опасным, чем на бочках с порохом.

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