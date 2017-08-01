ИФК «Солид»: Данные по деловой активности могут прибавить инвесторам оптимизма

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $52.8 за баррель в ожидании публикации данных отраслевой статистики по запасам нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1930 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор продолжит обозначившийся днем ранее отскок от зоны поддержки, сложившейся в районе «психологической» отметки в 1900 пунктов.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник не показали единой динамики. Британский фондовый индекс FTSE 100 (+0.05%) по итогам дня слегка прибавил при оборотах торгов на 17% выше среднемесячных благодаря росту котировок акций хорошо отчитавшегося банка HSBC (+1.8%) и фармацевтической компании AstraZeneca (+2%). Французский индекс CAC просел на 0.73% на фоне продолжения падения стоимости акций слабо отчитавшегося производителя очковых линз Essilor (-4%) и изготовителя продукции электротехнического назначения Legrand (-4.5%). Немецкий индикатор DAX (-0.4%) также понес потери из-за снижения котировок акций банка Deutsche Bank (-2.1%) и промышленного гиганта Siemens (-0.9%).

Фондовый рынок США в понедельник не показал единой динамики. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones (+0.28%) снова переписал свой исторический максимум, а наибольшее положительное влияние на его поведение оказало повышение котировок акций банка Goldman Sachs (+1.2%). Индекс high-tech биржи NASDAQ (-0.42%) снизился. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.07%) понес небольшие потери при оборотах торгов на 40% выше среднемесячных, а понижением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора «Материалы» (-0.9%).

Рынок акций РФ в понедельник продемонстрировал смешанную динамику. Индекс ММВБ (+0.15%) вырос при оборотах торгов на 15% выше среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на его динамику оказали акции Татнефти (+2.9%) и Роснефти (+1.8%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0.72%) понизился из-за ослабления позиций рубля к доллару. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Из числа выходящих сегодня показателей экономической статистики, способных повлиять на настроение участников рынка, отметим запланированную публикацию данных по деловой активности в производственном секторе России, Европы и США. В числе корпоративных событий стоит выделить ожидающиеся решения совета директоров «Акрона» по вопросам, связанным с созывом внеочередного общего собрания акционеров.

Другая аналитика