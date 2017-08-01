ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Хедж-фонды увеличили бычьи ставки на нефть!

Вчера индекс ММВБ показал «слабопозитивную» динамику, индекс РТС упал на 0,72%. Многие участники рынка считают, что август будет непростым месяцем для биржевых быков. Возможно, Госдеп США и Пентагон преодолеют сопротивление Трампа в вопросе поставки летального вооружения на Украину, после чего в зоне конфликта начнется новый виток обострения, который усилит действующие против России санкции. Акциям компании Мечел (АО) удалось открыть снижение пятницы, закрывшись с повышением 4%, акции RUSAL plc закрылись с повышением 3,5%. После выхода показателей по строительному сектору в Китае начали расти акции горнодобывающих и металлургических компаний. Китай является крупным импортером промышленных и драгоценных металлов. Активность в строительном секторе Китая оказалась на максимальном уровне после декабря 2013 года. Правда, производственный индекс PMI в Китае в июле замедлился до 51,4 (несколько ниже ожиданий аналитиков 51,5, по опросам Bloomberg, и июньского показателя 51,7). Непроизводственный PMI составил 54,5 (против 54,9 месяцем ранее). Члены статбюро КНР связывают замедление производственной активности в июле с высокими температурами в некоторых регионах и наводнениями, при проведении ремонтных работ на некоторых заводах и фабриках. А аналитики настроены более скептично по отношению к экономическому росту и ждут его постепенного замедления ввиду борьбы правительства с кредитной экспансией за снижение долговой нагрузки.

Нефтяные цены продолжают рост. Появились признаки сжатия нефтяного рынка. За последние несколько недель сильно сократились объёмы запасов нефти в США (на 10% с мартовского пика, до 483,4 млн барр). Нефтедобыча в США за неделю по 21 июля сократилась на 0,2% до 9,41 млн б/д (после роста более чем на 10% с середины 2016 года). Также замедляется рост буровой активности в США. В июле число буровых выросло только на 10 штук, что является самым медленным ростом после мая 2016 года. Согласно данным за пятницу, хедж-фонды и управляющие активами увеличили бычьи ставки на нефть WTI до максимального уровня за три месяца. В понедельник на ценах нефти положительно сказывались новость о встрече технического комитета ОПЕК на следующей неделе и угроза введения США санкций против Венесуэлы (член ОПЕК).7-8 августа состоится заседание технического комитета ОПЕК. Цель – найти способ повысить уровень соблюдения условий договора о сокращении добычи. В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в учредительное собрание (для проведения конституционной реформы). США не признают их результаты и рассматривают введение санкций против Венесуэлы. Введение санкций против нефтяной промышленности страны пока под вопросом.

В понедельник индекс Dow JonesIndustrial Average (+0,28% по итогам торгов) в ходе торгов обновил внутридневной максимум и закрылся на рекордно высоком уровне. Но на широком S&P 500 (-0,07%) негативно сказалось падение технологического сектора (-0,53%) и сырьевого (-0,79%). Самым сильным ростом отмитились финансовый (+0,62%) и энергетический (+0,23%) сектора. На этой неделе в пятницу в США ожидается выход статистики по рынку труда за июль. Экономисты ожидают роста числа рабочих мест на 180 тысяч и падения уровня безработицы до 4,3%. Также выйдут показатели по инфляции и производственной активности. Среди корпоративных отчетов на этой неделе можно отметить отчет Apple (сегодня).

Цены на нефть растут и в это же время индекс РТС находится в боковом диапазоне, рискуя уйти ниже отметки 1000 пунктов. Вряд ли наш рынок можно назвать сильным - на прошлой неделе индекс РТС пробил вниз краткосрочный июньский повышательный тренд. В такой ситуации актуальны спредовые стратегии, к примеру, продажа фьючерса на акции Газпрома (проекты Газпрома страдают от санкций) и покупка акций ГМК Норильский Никель (когда будет откат на 8700).

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