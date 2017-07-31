Альпари: Рост российского ВВП в ближайшие три года будет ограничен 1,4%

Рост российского ВВП в ближайшие три года будет ограничен 1,4%. Таковы результаты макроэкономического прогноза на 2017–2019 годы, который подготовили эксперты РАНХиГС, Института Гайдара и Внешнеторговой академии при Минэкономразвития РФ. Мы смотрим на будущее экономики России более оптимистично, оценивая верхнюю планку роста в 2,5%.

Однако даже наш взгляд не предполагает говорить о прорыве в российской макроэкономике. С нашей точки зрения, единственное, что может изменить ситуацию, это стимулирование внутреннего спроса за счет увеличения государственных расходов. Быстрое формирование внутреннего рынка. Это предполагает более агрессивную экономическую политику и инфляционные риски, на которые действующий кабинет министров и Банк России вряд ли пойдут.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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