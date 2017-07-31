Курс доллара 59.5436   Курс евро 69.6779  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruАналитикаКомментарии31 июля 2017 г.Альпари: Рост российского ВВП в ближайшие три г...
сегодня
17:56

Альпари: Рост российского ВВП в ближайшие три года будет ограничен 1,4%

Рост российского ВВП в ближайшие три года будет ограничен 1,4%. Таковы результаты макроэкономического прогноза на 2017–2019 годы, который подготовили эксперты РАНХиГС, Института Гайдара и Внешнеторговой академии при Минэкономразвития РФ. Мы смотрим на будущее экономики России более оптимистично, оценивая верхнюю планку роста в 2,5%.

Однако даже наш взгляд не предполагает говорить о прорыве в российской макроэкономике. С нашей точки зрения, единственное, что может изменить ситуацию, это стимулирование внутреннего спроса за счет увеличения государственных расходов. Быстрое формирование внутреннего рынка. Это предполагает более агрессивную экономическую политику и инфляционные риски, на которые действующий кабинет министров и Банк России вряд ли пойдут.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

Другая аналитика
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»