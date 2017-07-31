Открытие Брокер: Рост напряжённости на Корейском полуострове поддерживает спрос на металлы Сегодня рынки серебра, платины и палладия подрастают, но рынок золота снижается под влиянием укрепляющегося курса доллара США. Рост напряженности на Корейском полуострове и политического накала в США поддерживает спрос на металлы, однако тонкий летний рынок сдерживает рост цен. Запасы в платиновых ETF-фондах подросли, запасы в золотых фондах понизились. Цены на золото и платину на бирже в Шанхае понизились, стоимость серебра увеличилась, объёмы торгов в платине упали. Курс юаня к доллару США продолжает укрепляться. По данным GFMS, импорт золота в Китай в июне составил около 110,5 тонн против 63,8 тонн в мае 2017 г., импорт золота в июле по оценкам превысит импорт в июне. Премии на поставку золота в Шанхае снижаются и на прошлой неделе составили 5-10$/унция. Дисконты на поставку золота в Индии достигли на прошлой неделе 4$/унция в связи с падением розничного спроса из-за введения налога GTS, сезонным снижением потребления и ростом мировых и внутренних цен. Запасов у ювелиров достаточно для следующих нескольких недель. Импорт золота в Индию в июле оценивается на уровне 35 тонн. Премии на поставку золота в Гонконге понизились до 50-70 центов/унция, в Сингапуре – до 70 центов/унция, в Японии остались на уровне 25 центов/унция. Цены на золото вырастали до уровня 1277$, после чего понизились к уровню 1273$. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1264-1248$, уровни сопротивления – 1274-1296$. Цены на серебро вырастали до уровня 16,78$ в корреляции с рынком золота, после чего опустились к уровню 16,67$, но вновь подросли к уровню 16,75$. Отношение золота к серебру составляет 75,97 пунктов. Отношение платины к серебру составляет 56,0 пунктов. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 16,68-16,40$, уровни сопротивления – 16,78-17,0$. Цены на платину выросли к уровню 942$ в корреляции с рынком золота. Спрэд между золотом и платиной составляет 339,7$/унция. Спрэд между платиной и палладием составляет 52$/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – 937-927$, уровни сопротивления – 948-974$. Цены на палладий вырастали к уровню 889$, после чего понизились к уровню 886$. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 875-859$, уровни сопротивления – 891-913$. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте