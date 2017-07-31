Открытие Брокер: Политические риски отпугивают инвесторов от российского рынка

К 15:16 (мск) индекс ММВБ прибавлял 0,08% до 1918,36 п., а РТС терял 0,87% до 1005,59 п. К середине дня индекс ММВБ торговался вблизи уровня закрытия в пятницу на средних объёмах. Утренний пессимизм по поводу нового витка дипломатического кризиса между РФ и США сошёл на нет. Более того, Сбербанк (+0,2%) даже вышел в плюс, хотя в нефтегазовом секторе, который является одной из целей новых американских ограничений, всё же присутствует неуверенность. Между тем, «Роснефть»

(+0,9%) созывает ВОСА 29 сентября по вопросам размера, срокам и форме выплаты дивидендов, а также переизбрания совета директоров. Дата закрытия реестра – 28 августа. Компания «Сургутнефтегаз» (+0,65%) заработала 63 млрд рублей по РСБУ в I полугодии против убытка в размере 142 млрд рублей годом ранее. Ослабление рубля позитивно сказалось на металлургах: «Северсталь» (+0,45%), ММК (+0,64%), НЛМК (+1,51%). ГМК «Норникель» (+0,86%) увеличил выпуск меди в I полугодии на 10%, но одновременно сократил производство никеля на 15%. К середине торгов лидерами стали бумаги: Polymetal (+3,03%), «Системы» (+2,97%), «Мечела» (+2,14%), «Татнефти» (+2,1%). В аутсайдерах торговались акции: «ЭНЕЛ Россия» (-2,86%), «ВТБ» (-2,17%), «МРСК Центра» (-2,09%), «Дикси» (-1,58%).

Чистая прибыль "МРСК Центра" и "МРСК Приволжья" выросла в I полугодии по РСБУ в 6,1 раза до 5,9 млрд рублей. В целом ситуация на рынке далека от стабилизации. Любые негативные новости способны столкнуть индекс ММВБ в более глубокое падение. А новости эти вполне могут поступить в ближайшее время, так как американский Госдеп уже обещал ответить на ответные меры Москвы.

Рубль отреагировал на очередные российско-американские неприятности бодрым ослаблением. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3145 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 9,33%, недельная – до 9,28%, а месячная – до 9,24%. Конфигурация ставок на рынке говорит о том, что в финансовой системе есть повышенный спрос на краткосрочную ликвидность. Однако налоговый период уже закончился и спрос на рубли должен начать снижаться. Между тем, пока неясны дальнейшие события в рамках текущего витка дипломатического кризиса между РФ и США. Поэтому банки могут проявлять повышенную бдительность. Между тем, цена нефти оказалась выше $52 за баррель Brent и уже находится в паре процентов от «бычьего» рынка, что должно удерживать рубль от чрезмерного пессимизма, да и тон ЦБ РФ после пятничного заседания Совета директоров говорит о возможной длительной паузе в снижении ставки. К 15:16 (мск) USD/RUB – 60,12 (+0,91%), EUR/RUB – 70,495 (+0,68%).

Торги в Европе преимущественно проходили в плюсе. Основной оптимизм инвесторы испытывали по поводу китайской статистики. Индексы PMI немного ослабли, но все ещё указывают на рост. Соответственно, сектор добывающих компаний был одним из лидеров рынка: Anglo American (+2,78%), BHP Billiton (+1,39%), Antofagasta PLC (+1,76%). Бумаги HSBC подскочили почти на 4% на фоне отчёта, который оказался лучше ожиданий, а также намерений банка направить $2 млрд на обратный выкуп акций. Sanofi

(+2,1%) ожидает, что прибыль в этом году все же не упадёт за счёт сильного спроса на ряд позиций. Компании, вовлечённые в производство сигарет, находились под давлением на фоне предложений американской FDA довести уровень никотина в сигаретах до уровней, которые не предполагают привыкание. И немного о статистике. Инфляция в еврозоне составила 1,3% в июле, совпав с ожиданиями. Безработица упала до 9,1% при ожиданиях 9,2%.

К 15:15 (мск) DAX – 12194,51 п. (+0,26%), CAC 40 – 5131,35 п. (+0 5%), FTSE 100 – 7398,18 п. (+0,4%).

На следующей неделе, 7-8 августа, OPEC проведёт мониторинговую встречу по вопросам соблюдения обязательств соглашения по ограничению добычи. Между тем, одной из тем тревожных ожиданий по нефти остаётся Венесуэла, где в минувшие выходные прошли выборы в конституционное собрание. Социалисты получили большинство, но США уже назвали это голосование фарсом. Санкции против PDVSA предполагают блокировку поставки нефти из Венесуэлы на американский рынок. Ряд НПЗ уже объявило о переориентировке на более лёгкие сорта. Соответственно, это может привести к существенному сокращению запасов на американской территории. В Европе тоже есть свои проблемы. Пожар на НПЗ Pernis привёл к тому, что Royal Dutch Shell объявила о форс-мажоре с поставками нефтепродуктов. Предприятие может перерабатывать более 400 тыс. бар. нефти в сутки. И, наконец, всё это происходит на фоне того, что за июль число активных буровых в США увеличилось лишь на 10 штук. К 15:15 (мск) Brent – $52,06 (-0,31%), WTI –

$49,53 (-0,36%), золото – $1274,3 (-0,08%), медь – $6391,22 (+0,83%), никель – $10300 (+0,98%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,15% до 93,34. AUD, CAD, NZD слабели от 0,25% до 0,4% против валюты США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,173 (-0,21%), GBP/USD – $1,311 (-0,14%), USD/JPY – 110,6 (-0,05%).

Американские инвесторы продолжат ориентироваться на корпоративные отчёты. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,2%. Для российских активов источником рисков продолжат оставаться новости из области международной политики.

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