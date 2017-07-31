ГК Forex Club: Обзор мирового рынка зернобобовых 24 – 28 июля

По итогам недели с 24 по 28 июля, цены на зернобобовые культуры на мировых рынках показали спад. Резкое падение в понедельник-вторник и осторожный рост на протяжении оставшихся торговых сессий. Спекулятивные настроения на рынке остаются достаточно высокими, однако продавцы уже исчерпали часть своих сил. В итоге, на Чикагской товарно-сырьевой бирже СМЕ сентябрьские контракты на пшеницу снизились на 3,6% с 499,25 до 481,0 USD/100буш, на кукурузу упали на 1,3% с 393,25 до 388,0 USD/100буш, на сою - на 0,9% с 1022,25 до 1013,0 USD/100буш.

Понедельник рынок открыл резким снижением, продолжая спекулятивные распродажи после публикации прогнозов урожая, потребления и переходящих складов зерна в отчете WASDE Министерства сельского хозяйства США. Согласно данному отчету, остатки пшеницы на конец года вырастут до максимального исторического уровня, значительно повышен прогноз урожая кукурузы и ее остатков на конец периода, а вот прогноз по сое наоборот указывает на сокращение переходящих остатков.

Поддерживали точечные распродажи погодные прогнозы, указывающие на смягчение негатива от засухи, а также результаты уборочной кампании во Франции, оказавшиеся лучше ожиданий.

Опубликованный USDA в понедельник вечером отчет по состоянию посевов улучшил настроения рынка, но спекулятивно настроенные инвесторы воспользовались отскоком для дальнейших распродаж. Данные мониторинга состояния посевов показали, что доля яровой пшеницы США в хорошем и отличном состоянии продолжает сокращаться, достигнув 33% против 34% неделей ранее и 68% в прошлом году. Резко упала доля посевов кукурузы в хорошем и отличном состоянии с 60% до 55%, что, впрочем, лучше, чем год назад 52%. Также сократилась доля сои в хорошем и отличном состоянии с 61% неделей ранее и 71% годом ранее до 57%.

Евросоюз также опубликовал данные, согласно которым урожайность мягкой пшеницы снижена до 5,85 т/га, твердой пшеницы повышена до 3,41 т/га, кукурузы понижена до 6,83 т/га.

В свою очередь, Казахстан опубликовал позитивные прогнозы по урожайности. В частности, урожайность озимой пшеницы прогнозируется на уровне 18,2 ц/га (+11% к июньскому прогнозу), яровой пшеницы на уровне 12,3 ц/га (+18% к июньскому прогнозу).

В первой половине продавцы игнорировали данные по сокращению прогноза производства пшеницы в Австралии на 37% относительно прошлого года до 22 млн.т из-за неблагоприятных погодных условий. Напомним, что в июльском прогнозе USDA прогнозировалось 23,5млн.т, таким образом, прогноз ухудшен сразу на 1,5млн.т. Также Комитет по оценке урожайности в Южной Африке указал на сокращение на 1,9% площадей высаженной пшеницы до 498,85тыс. га, против 508,365тыс. га в 2016 году и прогноза Bloomberg (502тыс. га).

В свою очередь, тот же Комитет по оценке урожайности в Южной Африке озвучил новый прогноз производства кукурузы в ЮАР. Страна ожидает получения рекордного урожая в 2017 году на уровне 15,97млн.т что на 51% выше прошлогодних показателей. Эта информация усилила давление на кукурузу.

Проводимые на неделе тендеры по закупке пшеницы указали на значительную избирательность покупателей и высокую ценовую конкуренцию. А частности, Египет закупил на тендере 420 тыс. тонн российской, румынской и украинской пшеницы, проигнорировав французское предложение, усилив коррекцию цен зерна европейских площадок.

Курсовые колебания остаются сильным фактором движения. Снижение индекса доллара до двухлетних минимумов и обновление евро многолетних максимумов значительно угнетает европейский экспорт. В свою очередь, слабый доллар не оказал поддержки американскому экспорту на прошлой неделе. В частности, американский экспорт пшеницы и сои упал на 26% против предыдущей недели, экспорт кукурузы обрушился на 80%. Несмотря на такие слабые данные, они оказались на уровне рыночных ожиданий, что не привело к ценовому снижению на зернобобовые.

Рост нефтяных цен к двухмесячным максимумам стал дополнительной поддержкой бобовым в конце недели, как и информация о росте потребления и производства соевого шрота до новых рекордных 231,5млн.т.

Ближайшую неделю рынок на рынке сохранится высокая волатильность. Переоценка урожая от засухи уже отыграна рынком. Однако погодный фактор и ход уборочной продолжит определять настроения рынка. Очевидно, что по мере ослабевания продавцов покупатели захотят вновь разогнать цены, но с оглядкой на общий новостной фон. По мере выхода на финишную прямую в августе, поступающие данные по состоянию урожая и активности экспорта будут усиливать свое влияние на цены. А расхождение оценок глобального урожая будет усиливать неопределенность в поиске ценового баланса. В данном случае показательно, что Международный совет по зерну снизил прогноз производства пшеницы до 732млн.т, что ниже текущих ожиданий USDA 737.8 млн.т.

Для сентябрьских фьючерсов мы понижаем торговый коридор на будущую неделю для пшеницы на уровне 460-510 USD/100буш, для кукурузы прогноз 365-390 долларов за 100 бушелей, для сои неизменный на уровне 970-1040 USD/100буш.

На рынках СНГ

По данным Bloomberg, спотовые цены российской пшеницы (Wheat 12.5% FOB Novorossiysk) выросли с $195,0 до $196,0. Цены украинской пшеницы (Wheat 12.5% FOB Black Sea) стабилизировались на $195,00, цены казахской пшеницы (Milling Wheat 12.5% FOB Aktau) не изменились, оставшись на уровне $181,5.

По данным Bloomberg, спотовые цены российской кукурузы (FOB Novorossiysk) составляют $174,0 (без изменений), цены украинской кукурузы (FOB Black Sea) снизились до $172 (-$1).

Андрей Шевчишин, старший аналитик

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