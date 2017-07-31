ИК "Абилити Капитал": ФРС хочет сократить свой баланс, но вряд ли сможет

Трамп в мае месяце предоставил свой бюджет на 2018 год. В нем были предусмотрены огромные сокращения расходов на социальную сферу, в том числе и здравоохранение. В общем, за 10 лет, сокращение расходов должно было составить 3,6 млрд. долларов, то есть 360 млрд. долларов в год. Но все инициативы Дональда Трампа по реформе здравоохранения потерпели неудачу. Сенаторы отклонили поправки Трампа. А это означает, что на здравоохранении Трамп сэкономить не сможет и так же не сможет сэкономить и по другим социальным статьям. И тут возникает вопрос: за счет чего теперь, возмещать выпадающие доходы по снижению налога на прибыль в США? Напомню, Трамп инициировал снижение налога на прибыль с 35% до 15%.

Бюджетная политика США на следующий финансовый год теперь кажется совершенно непонятной. Снижение налога на прибыль приведет к потере доходов бюджета примерно на 200 млрд. долларов в год. Никакой рост экономики не сможет возместить эти потери в ближайшие несколько лет. Плюс к этому, с октября по май дефицит бюджета США уже составил 796 млрд. долларов. В прошлом 2016 финансовом году (с октября 2015 по сентябрь 2016 года) дефицит бюджета США составил 587 млрд. долларов. То есть дефицит этого финансового года за 8 месяцев уже превысил весь дефицит прошлого года. И такими темпами по итогам финансового года, который закончится в конце сентября, общий дефицит бюджета, скорее всего, превысит триллион долларов.

Ну хорошо, этот год США переживет. А что дальше с новым бюджетом на следующий год? К триллионному дефициту бюджета нынешнего года добавится еще 200 млрд. долларов от снижения поступлений по налогу на прибыль. А это ведет к тому, что дефицит будущего года вырастит еще больше, ведь сократить социальные расходы Трампу не дают. Так же ФРС планирует ужесточать свою политику и далее, и что самое главное, в виде сокращения своего баланса. А это приведет к росту доходностей по казначейским облигациям США, что еще более увеличит дыру в бюджете. Причем стоит понимать, что дефицит бюджета нынешнего года увеличился как раз из-за роста доходности по казначейским облигациям США. При еще большей доходности по облигациям, дефицит бюджет и вовсе может провалиться и к 1,5 трлн. долларов в год.

При всем этом у США есть проблема по лимиту потолка государственного долга. Конгресс США, как и Трамп, пока даже не поднимали этот вопрос. А без увеличения потолка государственного долга, правительство не сможет финансировать свой дефицит бюджета. Плюс к этому, если 3 октября 2016 года, то есть в первый рабочий день текущего финансового года у казначейства США на остатках было более 350 млрд. долларов. И во много благодаря этим деньгам, сейчас и финансируется дефицит бюджета. То к первому рабочему дню следующего финансового года, то есть к 2 октября, денег у казначейства уже не будет.

Поэтому, очень интересно то, как это ФРС, собирается сокращать свой баланс. Со стороны, видя цифры, никаких возможностей для сокращения баланса у ФРС просто нет. Очень сложное положение Минфина США, из-за невозможности сократить свой дефицит бюджета, не позволяет этого сделать. И с такими реалиями, осенью вместо сокращения баланса, есть риск того, что ФРС как пожарная команда, будет вынуждена спасать правительство США и вновь начать печатать деньги.

Трамп, конгрессмены и сенат сильно увлеклись разборками и политикой. Забыв, так сказать, о хлебе насущном. Но «дырявые» балансы могут им этого не простить.

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