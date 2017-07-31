УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

За минувшую неделю с 21 по 28 июля индекс ММВБ снизился на 0,4% до 1916 пунктов, индекс РТС – почти на 1%. Основное падение, как и неделю назад, пришлось на пятницу, когда Сенат США одобрил очередной законопроект, вводящий санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи, и этот документ ушел на подпись президенту Трампу. С одной стороны, очередные действия США вряд ли серьезно ухудшат ситуацию для российских компаний, с другой – сам факт продолжения политического давления оказывает негативное психологическое влияние на настроения инвесторов. Тем более, что Россия уже объявила об ответных мерах. В такой ситуации международные инвесторы будут воздерживаться от инвестиций в российские акции — их беспокоит не столько расширение санкций со стороны США, сколько ответная реакция России. И как следствие, новый виток политической напряженности.

Так что глобальные инвесторы продолжают выводить средства из фондов, ориентированных на российский рынок. По данным EPFR, в июле отток достиг почти $300 млн. и это, вероятно, не предел.

Несколько уменьшила глубину падения российского рынка подорожавшая на прошлой неделе нефть. Стоимость марки Brent выросла почти на 9% и превысила $52 за баррель. Этому способствовали намерения США расширить санкции в отношении нефтедобывающего сектора Венесуэлы, а также приближение даты очередного заседания ОПЕК и надежды инвесторов на позитивные новости.

Геополитическая напряженность создает предпосылки для роста золота. На прошлой неделе металл подорожал на 1,3% до $1272 за тройскую унцию, при этом частично отражая изменение курса мировых валют.

Рубль ослабел к доллару на 1% до 59,5 руб./$, практически не отреагировав на растущую нефть.

Предстоящая неделя, вероятно, будет весьма волатильной: какой из факторов перевесит – геополитика или нефть, сохранит ли нефть свои позиции – от этого будет зависеть динамика фондового и валютного рынков. При неблагоприятном развитии ситуации индекс ММВБ может опуститься ниже 1900 пунктов, а рубль – уйти к 61 руб./$.

Тем не менее, мы считаем российские акции на текущих уровнях хорошим активом для инвестиций и рекомендуем до четверти портфеля инвестировать в паи инвестиционных фондов широкого рынка российских акций. Для валютной диверсификации стоит отдать предпочтение фондам иностранных акций.

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