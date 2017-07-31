ФГ "Калита-Финанс": Индекс доллара на минимумах с мая 2016-го

Форекс

FOMC не поддержал доллар. Как и ожидалось, ставка по федеральным фондам была сохранена в диапазоне 1.00-1.25%, заключительное заявление не изменилось существенно в сравнении с предыдущим, конкретных планов сокращения баланса не озвучено, указано лишь, что ФРС прогнозирует начать сокращение баланса «относительно скоро».

EUR/USD пробила вверх 1.17, неделя закрыта на максимальных с конца 2014-го – начала 2015-го уровнях. Это, безусловно, среднесрочный бычий сигнал, но дальнейший рост технически сильно затруднен, даже если выглядит фундаментально обоснованным. Ожидаем консолидацию.USD/JPY упала к 38.2% от роста с от апрельских минимумов до недавних максимумов, ожидаем небольшую восходящую коррекцию. GBP/USD продолжает неспешно реализовывать бычий потенциал, ожидаем дальнейшего роста. В кроссе EUR/GBP идет консолидация, вероятно некоторое ослабление. Лишь в паре USD/CHF доллар на прошлой неделе проявил силу, чему способствовало заявление главы швейцарского ЦБ о том, что франк все еще сильно переоценен. Также ходят слухи о том, что ЦБ Швейцарии провел интервенцию против нацвалюты, когда она пробила вниз 0.95.

Мы, как и ранее, отмечаем экстремальную перепроданность доллара во всех основных парах, и не рекомендуем продавать его на текущих уровняхна краткосрочную перспективу. В среднесрочной перспективе мы придерживаемся медвежьего взгляда на доллар в контексте продолжающегося политического скандала вокруг Трампа в Вашингтоне, того, что новые санкции против России грозят рассорить Вашингтон и Брюссель, вернув на повестку дня тему торговой войны, так как Вашингтон со всей очевидностью пренебрегает европейскими интересами. Также стоит отметить информацию о начале подготовки советниками Трампа пакета санкций против Китая. Все это работает не в пользу долгосрочной силы доллара.

Нефтяной рынок оживился после саммита ОПЕК+ на прошлой неделе. Саудиты надавили на основных партнеров с целью добиться пошатнувшейся улучшения дисциплины ОПЕК и пообещали дополнительное сокращение добычи. Отраслевые аналитики сходятся во мнении, что пока идет процесс подготовки приватизации саудовской государственной монополии, саудиты сделают все возможное для того, чтобы удержать цены. Таким образом, медвежий потенциал в нефти на второе полугодие выглядит очень ограниченным, и не стоит ждать того, что недавние минимумы будут переписаны. Нефть останется в боковомтрнеде вокруг психологической отметки $50 за баррель. Восстановление нефти поддержало сырьевые валюты, включая рубль.

Доллар/рубль

Российская валюта остается под действием противоречивых факторов. Восстановление нефти поддерживает ее, новые санкции давят на нее. Стоит отметить, что согласно данным CFTC спекулянты агрессивно закрывают короткие позиции в нефти, но продолжают наращивать шорт в рубле, который остается на уровне, характерном для паники 2014-го года. На таком шорте слабеть рублю сложно, чтобы падать против доллара на фоне восстановления нефти нужно «стряхнуть» хотя бы часть спекулятивного навеса медведей. 60 за доллар пока что остается существенным сопротивлением.

Влияние новых американских санкций, на наш взгляд, в моменте переоценено. Главный страх инвесторов направлен на рынок ОФЗ, но пока что динамика ОФЗ не дает панических сигналов. Если в будущем санкции затронут внешний долг, это, вероятнее всего, будет касаться лишь новых выпусков облигаций, выпуски которых не будут объемными, если Минфин реализует всю свою программу заимствований, запланированную на текущий год. Введение санкций против проектов Газпрома потребует одобрения европейцев, а они пока на это не готовы. Мы ожидаем USD/RUB в диапазоне 59 – 61, как и раньше мы рекомендуем выкупать просадки в направлении 59, которые возможны, и должны остудить пыл наиболее агрессивных рублевых медведей. Тем не менее, поддержка налогового периода позади, нефть отыграла большую часть своего падения от годовых максимумов, и среднесрочно рубль, как и прежде, выглядит слабым.

Фондовый рынок

Индекс РТС оправдывает наши медвежьи ожидания, на акции давит умеренность Банка России, взявшего, как мы и ожидали, паузу в цикле снижения ставок. РТС готовится снова пробить вниз 1000, и мы отмечаем потенциал снижение до 900.

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