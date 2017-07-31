Альпари: Увеличение спроса на золото поднимет его курс до $1356

В пятницу, 28 июля, международное агентство Bloomberg сообщило, что в Китае в первом полугодии вырос спрос на золотые слитки более чем наполовину, поскольку инвесторы искали убежище от финансовых и геополитических рисков. Продажи выросли на 51%, до 158,40 тонн по сравнению с прошлым годом, сообщила Китайская ассоциация по золоту (China Gold Association, CGA). Общее потребление золота выросло почти на 10%, до 545,2 тонн, в том числе 330,8 тонн для продажи ювелирных изделий. Промышленный спрос и другие виды использования увеличились на 9%.

В начале этого года спрос на золото вырос из-за ослабления китайской валюты и нестабильности на фондовом рынке, а также беспокойства по поводу замедления цен на недвижимость. В ассоциации сказали, что физическое золото играет важную роль в инвестиционном портфеле китайских жителей. Золото пользуется спросом у инвесторов как хранилище богатства, поскольку глобальные рынки стали хрупкими, а ФРС повышает процентные ставки и увеличивает геополитическую неопределенность».

В первом полугодии объем внутреннего производства, включая производство из импортного сырья, упал на 6%, до 241,5 тонн, на фоне жестких законов по окружающей среде и истощения запасов рудников.

О росте спроса на золото также заявила аналитическая компания Thomson Reuters GFMS. Согласно их докладу «GFMS Gold Survey 2017 – H1 Update & Outlook», во втором квартале 2017 года мировой спрос на физическое золото составил 957 тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года спрос вырос на 21% или 163 тонны, а по сравнению с первым кварталом — на 2%. В первом полугодии текущего года спрос составил 1895 тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года прирост составил 17%. При этом мировое предложение золота составило 2160 тонн, что меньше на 5% по сравнению с 2016 годом.

По оценкам «Альпари Голд» по золоту растёт «бычий» настрой. На Чикагской бирже крупные спекулянты наращивают длинные позиции, тогда как хеджеры – короткие позиции. Цена на золото начала расти 10 июля от минимума $1204,89. К настоящему времени оно подорожало на 5,4%. В пятницу рост котировок ускорился до $1270,72 после выхода данных по ВВП США. Закрепление цены выше $1,1275 спровоцирует среднесрочных продавцов закрывать короткие позиции. «Бычий» тренд усилится. Если отскока от $1296 не последует, то готовимся к его подорожанию до $1356 к 5 сентября 2017 года.

Владислав Антонов, аналитик

Другая аналитика