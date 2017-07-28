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mfd.ruАналитикаКомментарии31 июля 2017 г.Банк "Глобэкс": российский рынок определится с ...
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10:18

Банк "Глобэкс": российский рынок определится с направлением в ближайшие 2 недели

«Ожидаем несущественного подъема от индекса ММВБ на открытии торгов, при том, что азиатские фондовые индексы двигаются разнонаправлено. Рубль имеет все шансы начать ослабление к доллару из-за скорого введения новых санкций США против России. Это ключевое событие ближайших двух недель. Если Президент США не подпишет закон, то он начнет действовать автоматически по истечении 10 дней с момента голосования в Сенате. Если наложит вето, то оно может быть преодолено в Конгрессе. Этот тупик приближается и российский рынок будет реагировать на него повышением волатильности с каждым днем. Однако новый виток в экономической войне против РФ грозит европейской экономике существенными потерями, о чем немецкие компании говорят уже на протяжении двух недель, Европе невыгодно отказываться от российского газа. Вместе с тем, не исключено, что американская сторона попытается смягчить ситуацию, прибегнув к мягкой риторике в результате уже последовавших ответных санкций РФ. Таким образом, есть основание предположить, что в течение двух недель торги на российском рынке могут проходить с коррекцией вниз».

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