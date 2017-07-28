ИК ЛМС: Российский рынок откроется в пределах 0,1%

Американские индексы в пятницу не показали единой динамики: S&P 500 и Nasdaq завершили и сессию, и неделю в минусе из-за слабой отчетности Amazon.com Inc. в то время как Dow Jones обновил рекорд. S&P 500 упал на 0,13%, Dow Jones поднялся на 0,15%, высокотехнологичный индекс NASDAQ снизился на 0,12%. Сегодня фьючерсы на американские индексы слабо снижаются. S&P 500 понизился на 0,09%, Dow Jones – 0,00%, Nasdaq подешевел на 0,03%.

Нефтяные котировки в пятницу выросли. Brent подорожала на 2% до $52.52, а WTI - на 1,37% до $49.71. Сегодня нефть продолжает движение вверх в ожидании встречи стран ОПЕК+ в Абу-Даби, которая пройдет 7-8 августа.

Brent подросла на 0,36% до $52.41 за баррель, цена WTI поднялась также на 0,36% до $49.89. Цены на базовые металлы сегодня растут. Алюминий вырос на 0,5%, медь - на 0,96%, никель - на 0,74%. Азиатские рынки сегодня растут, дорожают акции горнодобывающих компаний вслед за сырьевыми товарами. Nikkei225 практически не изменился, KOSPI прибавил 0,1%, австралийский индекс ASX All Ordinaries подорожал на 0,4%, китайские индексы также растут: Shanghai Composite поднялся на 0,5%, Hang Seng - на 1%.

Сегодня в США будет опубликован индекс деловой активности Чикаго. В Еврозоне обнародуют индекс потребительских цен за июль и уровень безработицы в июне. В Германии опбликуют объем розничных продаж в июне.

В Японии обнародуют объем промышленного производства за июнь. В Китае опубликуют индекс деловой активности в промышленности в июле. Значимой корпоративной отчётностью в США будут данные Pfizer, Eaton Corporation, Cummins. В России сегодня РусГидро и Мосэнерго опубликуют финансовые результаты по РСБУ за 1 полугодие 2017 года. Состоится заседание совета директоров МРСК Центра, МРСК Северо-Запада и МРСК Сибири.

Мы ждем открытия российского рынка с ростом в пределах 0,2% из-за восстановления цен на нефть.

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