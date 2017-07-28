Открытие Брокер: Новый виток дипломатического кризиса способен оказать давление на индексы

Немного итогов предыдущей торговой недели. Индекс ММВБ упал с 1925,13 п. до 1916,75 п., а RTS – с 1024,89 П. до 1014,44 п. Пара EUR/USD подросла с $1,1664 до $1,1751. USD/RUB поднялась с 59,36 до 59,57, а EUR/RUB – с 69,22 до 70,02. Нефть Brent подорожала за неделю с $48,06 до $52,52 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 незначительно снизился с 2472,54 п. до 2472,10 п.

Новая неделя будет насыщена важной статистикой, которая может как остановить ослабление доллара, так и усилить давление на него. Впрочем, у евро также предстоит важный отчёт по инфляции. И не будем забывать об индексах деловой активности, которые покажут состояние различных экономик на фоне существенных изменений валютных соотношений.

В первый день недели Япония откроет календарь отчётом по промышленному производству. Однако основное внимание участников торгов будет обращено на китайские индексы деловой активности. На европейском отрезке торгов выйдут данные по розничным продажам в Германии, затем сводный отчёт по инфляции и розничным продажам в еврозоне. В США опубликуют индекс производственной активности Чикаго, а затем статистику незавершённых сделок по продаже жилья. В России «Мосэнерго» и «Русгидро» отчитаются по РСБУ за I полугодие.

Во вторник начнётся публикация индексов деловой активности в промышленности от Японии до США. В Китае выйдет PMI в производственной сфере от CAIXIN. Кроме того, Резервный Банк Австралии примет решение по ставке. Германия поделится сведениями о состоянии рынка труда. В еврозоне опубликуют сводный ВВП за II квартал. На американском отрезке выйдут данные по личным расходам и доходам, а также инфляционные индексы PCE. Вечером можно будет ознакомиться с отчётом ISM в производственной сфере, а также цифрами по расходам на строительство.

В середине неделе Новая Зеландия откроет день отчётом по безработице. В еврозоне выйдет второй важный показатель инфляции, а именно цены производителей. Июль выдался для европейской валюты крайне удачным, но отсутствие ускорения инфляции может породить и волну коррекции. На американском отрезке торгов стоит обратить внимание на отчёт ADP Services по занятости в частном секторе. Ожидается, что за июль данный сегмент американской экономики создал 188 тыс. новых рабочих мест.

Вечером в этот же день выступят глава ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер и глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс.

Календарь четверга будет наполнен индексами деловой активности в сфере услуг и сводными показателями от Японии до США. В еврозоне также отчитаются о промышленном производстве за июнь. Банк Англии выпустит доклад по инфляции, как, впрочем, и итоговое заявление по поводу изменения ставки. Также ожидается выступление управляющего Банка Англии Марка Карни. На американском отрезке выйдет традиционный отчёт по первичным обращениям за пособием по безработице и цифры по заказам в промышленности. В России «ЭНЕЛ России» отчитается по РСБУ за I полугодие.

В пятницу стоит обратить внимание на розничные продажи в Австралии. Затем на данные по промышленным заказам в Германии. Однако самые важные цифры выйдут в США. В этот день публикуется отчёт Минтруда США по безработице. Ожидается, что она вновь вернётся к 4,3%, а число новых рабочих мест превысит 180 тыс. В Канаде, где Центральный банк недавно повысил ставку, также опубликуют статистику по занятости. В России выйдут данные по инфляции за июнь. Кроме того, ТГК-1 отчитается по МСФО за I полугодие.

Новая неделя в Азии началась с небольшого снижения индексов. Китайские PMI оказались хуже, чем в предыдущем месяце. PMI в промышленности снизился до 51,4 с 51,7 в июне, а в непроизводственной сфере упал до 54,5 с 54,9. Гонконгский Hang Seng может завершить седьмой месяц подряд ростом. Между тем, японский рынок рискует закрыть месяц с потерями из-за крепкой иены. Иена укрепилась до 110,55 за доллар. Австралийский рынок может прервать полосу потерь в течение двух месяцев за счёт спроса в сырьевых бумагах. Южнокорейский Kospi находился под давлением новостей о тестовом запуске баллистической межконтинентальной ракеты в Северной Корее. Между тем, в первые часы торгов активность продавцов была высокой, но существенно ослабла после выхода китайской статистики. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3270,16 п. (+0,52%), Nikkei 225 – 19954,25 п. (-0,03%).

Нефть продолжила расти на азиатских торгах. В пятницу Baker Hughes сообщила о том, что число активных нефтяных буровых в США выросло за неделю на 2 штуки до 766 единиц. Однако этого было явно недостаточно, чтобы сломить наступление «быков». Ко всему прочему, на рынке начинают расти беспокойства по поводу поставок из Венесуэлы. Во-первых, США наложили санкции на данную страну и на нефтяную компанию PDVSA. Во-вторых, в минувшие выходные там прошли выборы в конституционное собрание, сопровождаемые протестами и столкновениями. Кстати, ограничения на закупку нефти из Венесуэлы приведут к существенной разгрузке американских нефтехранилищ. В структуре контрактов также произошли существенные изменения. Если на прошлой неделе сохранялась структура контанго, то уже к вечеру пятницы она превратилась в бэквордацию. Сентябрьский контракт на поставку Brent дороже последующих вплоть до февраля. У золота также появились очередные поводы для роста.

Нестабильность в Венесуэле, северокорейская угроза, очередные дипломатические неприятности между США и РФ – все это повышает интерес к защитным инструментам. Однако резервы SPDR Gold Trust от этого не пополняются. За неделю они сократились с 813,76 до 791,88 тонн. К 9:00 (мск) октябрьский Brent – $52,44 (+0,42%), WTI – $49,9 (+0,38%), золото – $1274,6 (-0,05%), медь – $6389,02 (+0,80%), никель – $10295 (+0,93%), палладий – $885,3 (+0,59%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 93,27. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,174 (-0,06%), GBP/USD – $1,313 (-0,01%), USD/JPY – 110,5 (-0,14%).

Российский рынок на прошедшей неделе не смог воспользоваться ралли в нефти, так как попал в зависимость от политических новостей. Очередная волна дипломатического кризиса повышает шансы на дальнейшее снижение индексов к более весомым поддержкам. По индексу ММВБ движение вниз может продолжиться до 1850-1870 пунктов. В то же время у рубля ситуация более стабильная. Отечественная валюта удерживает свои позиции против доллара, хотя и слабеет против евро, отражая меняющийся расклад сил на глобальном рынке. Тем не менее лёгкое ослабление продолжится и в рубле, но оно ограничивается достаточно высоким спросом на российские долговые обязательства.

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