ИФК «Солид»: Участников рынка насторожило дипломатическое сокращение штатов

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $52.8 за баррель на фоне перетока торговой активности в торгующийся около $52.4 октябрьский контракт. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1915-1920 пунктов по индексу ММВБ, не исключая, что в случае ухудшения внешнего фона этот фондовый индикатор может проверить на прочность зону поддержки, сложившуюся в районе «психологической» отметки в 1900 пунктов.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу продолжили снижение. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 1% при оборотах торгов на 20% выше среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение индекса FTSE 100 оказало снижение котировок акций табачных компаний British American Tobacco (-6.8%), Imperial Brands (-3.8%) и банков HSBC (-1.4%), Lloyds (-1.5%), Barclays (-1.7%). Акции табачных компаний снизились после того как Федеральный департамент здравоохранения США заявил о введении новых стандартов, которые вынудят табачные компании снизить уровень никотина в сигаретах до не вызывающих привыкание уровней в рамках широкого пересмотра отраслевых правил. Сдержало снижение индекса FTSE 100 повышение стоимости акций фармацевтической компании AstraZeneca (+3.6%) и нефтегазового гиганта Royal Dutch Shell (+0.9%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в пятницу просел на 1.07% при оборотах почти на 50% выше среднемесячных, а понижением из числа бумаг, входящих в его состав, отметились акции слабо отчитавшегося производителя очковых линз Essilor (-4.1%) и автоконцерна Renault (-5.1%). Немецкий индикатор DAX (-0.4%) также понес потери на фоне падения котировок акций страховой компании Allianz (-0.8%) и промышленной группы Linde (-2.2%).

Фондовый рынок США в пятницу не показал единой динамики. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones (+0.15%) обновил свой исторический максимум, а наибольшее положительное влияние на его поведение оказало повышение котировок акций UnitedHealth Group (+1.2%) и банка Goldman Sachs (+1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ (-0.12%) снизился на фоне падения в цене акций Starbucks (-9.2%), Mattel (-7.8%), Western Digital (-7.5%), Micron (-3.2%) и Amazon (-2.5%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.13%) понес небольшие потери при оборотах торгов чуть выше среднемесячных, а понижением в его отраслевом спектре выделился индекс потребительского сектора (-0.9%). Выступивший глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что большой баланс ФРС в настоящее время не слишком помогает поддержать экономику.

Рынок акций РФ в пятницу снизился на фоне усиления международной напряженности. Россия потребовала от США значительно сократить численность дипломатического персонала в стране, жестко отреагировав на принятие Конгрессом США законопроекта о новых антироссийских санкциях. Индекс ММВБ (-1.46%) в пятницу упал при оборотах торгов на 10% выше среднемесячных. При этом наибольшее негативное влияние на его динамику оказали акции ЛУКОЙЛа (-2%) и Газпрома (-1.5%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-1.6%) потерял больше из-за ослабления позиций рубля к доллару.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа ожидаемых российских корпоративных событий, способных повлиять на котировки отдельных бумаг, отметим запланированную публикацию производственных результатов «Норникеля», а также финансовых результатов «РусГидро» и «Мосэнерго» (по РСБУ).

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