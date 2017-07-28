УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

В пятницу, 28 июля, российский рынок растерял весь позитив предыдущих двух дней и ушел в красную зону. Индекс ММВБ теряет 2%, РТС чуть больше – 2,2% (за счет незначительного укрепления курса рубля, в пределах +0,1%).

Сенат практически единогласно принял законопроект о расширении санкций и теперь судьба документа в руках Президента, у которого есть 10 дней на принятие решения. Учитывая широкую поддержку проекта со стороны обеих партий, принятие закона почти гарантировано. Маловероятно и усиление противостояния принятию закона со стороны ЕС, поскольку до сих пор всё ограничивалось отдельными комментариями представителей некоторых стран о том, что США следовало бы согласовать данный шаг с ЕС, поскольку интересы европейских государств по некоторым моментам затрагиваются напрямую (в частности, Северный поток-2).

Вероятно, падение отечественного рынка было бы более сильным, если бы не сдерживающий фактор в виде дорожающей пятый день подряд нефти.

Котировки «черного золота» поддерживают заявления Саудовской Аравии о планах по сокращению экспорта нефти в августе, и озвученные намерения Кувейта и ОАЭ последовать их примеру. Это позволило инвесторам оставить без внимания тот факт, что Ливия и Нигерия на встрече участников соглашения ОПЕК 24 июля сохранили возможность наращивать добычу.

Большинство бумаг российского рынка торгуются в минусе. Растут буквально несколько акций, среди которых ритейлеры Лента (+1,4%), X5 Retail (+0,5%) и Магнит (+0,2%): розничный сектор является наиболее защитным даже при усилении антироссийских санкций со стороны США. К тому же интерес к бумагам Ленты и X5 поддержали новости, что компании договорились об аренде 14 гипермаркетов «НАШ» и 50 супермаркетов «Седьмой континент» у прежних владельцев (МКапитал и ОТЦР) на 15 лет.

Рост котировок Магнита обеспечил завершившийся вчера день инвестора, на котором менеджмент представил результаты своей работы за прошлый год и озвучил новые планы (в частности, по формату аптек, изменениям в ассортименте магазинов косметики, а также рестайлингу магазинов у дома Магнит).

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