Открытие Брокер: Ответные санкции Кремля разочаровали инвесторов

К 15:15 (мск) индекс ММВБ падал на 1,64% до 1913,20 п., РТС снижался на 1,82% до 1012,15 п. С экономической стороны у российского рынка нет особых поводов для беспокойства. В МЭР оценили рост ВВП в июне на уровне 2,9%, а за I полугодие – 1,7%. Однако политика периодически подкидывает неприятности. В ответ на действия американских законодателей Москва объявила о своих контрмерах, которые должны были быть приняты ещё в конце прошлого года.

После того, как информация появилась на лентах, продавцы уверенно завладели ситуацией на рынке. К середине дня индексы торговались в глубоком минусе на средних объёмах. Между тем, котировки Brent находились выше $51,5 за баррель. ЦБ РФ не стал менять ставку, сославшись на сохранение инфляционных рисков. Соответственно, рубль чувствовал себя вполне спокойно, что не скажешь об акциях. В глубоком минусе находились все «голубые фишки»: Сбербанк (-1,23%), «Газпром» (-2,05%), «ЛУКОЙЛ» (-1,65%), «Роснефть» (-1,48%), ГМК «Норникель» (-0,99%). Yandex (-5,11%) отчитался за II квартал по US GAAP, сообщив о росте прибыли на 2%, а также выручки на 23% до 22,1 млрд рублей. «Уралкалий» сократил прибыль в I полугодии по РСБУ в 2,1 раза до 21,32 млрд рублей. «ВСМПО-Ависма» (-1,31%) сократила прибыль в I полугодии по РСБУ в 1,5 раза до 8,79 млрд рублей. Розничная сеть «Окей» увеличила выручку в II квартале на 4,9%. «Татнефть» увеличила прибыль в I полугодии по РСБУ на 12,9% до 57,4 млрд рублей. К середине дня лидерами и аутсайдерами рынка стали: «Кузбасская топливная компания» (+3,51%), ТМК (+2,93%), «Соллерс» (+1,49%), «Магнит» (+0,94%), а также ОГК-2 -4,95%, ТГК-1 (-4,46%), «Мечел» (-4,43%). В очередной раз над индексом ММВБ навис риск закрытия дня и недели ниже 1920 пунктов, что грозит новым периодом падения до значимых поддержек в районе 1850-1870 пунктов.

Рубль проводит пятницу в достаточно спокойном состоянии. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3075 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 9,31%, недельная – до 9,24%, а месячная осталась на уровне 9,22%. ЦБ РФ не стал менять параметры своей денежной политики, оставив ключевую ставку на уровне 9,0%. В итоговом заявлении говорится следующее: «Временно приостановилось снижение инфляционных ожиданий, что было предсказуемой реакцией на динамику цен ряда товаров и услуг». Однако также регулятор сообщает: «Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года». В ЦБ считают разогрев инфляции в июне временным явлением, отмечают формирование тенденции к устойчиво низкой инфляции. Ослабление рубля, по мнению ЦБ, не оказало влияния на инфляционные процессы. Между тем, регулятор отмечает сохраняющиеся риски инфляции в связи с ценами на продовольственные товары в условиях снижения урожая, а также волатильности на мировых сырьевом и финансовом рынках. Кроме того, риском также может стать дефицит кадров, который уже наблюдается в ряде отраслей. Заявление в полной мере можно назвать «паузой». К 15:15 (мск) USD/RUB – 59,53 (+0,07%), EUR/RUB – 69,84 (+0,49%).

Европейские индексы торговались в минусе. Кроме давления в IT-секторе, который терял более 1,5%, производитель автомобилей Renault SA (-6,5%) отчитался хуже ожиданий, а также предупредил об ухудшении ценовых условий на ряде рынков. Вполне вероятно, что это связано с укреплением евро. Швейцарский банк Credit Suisse (+1,7%) отчитался лучше прогнозов. Adidas AG (+7,4%) повысил прогноз по выручке и прибыли. И немного статистики. Индекс экономических настроений в еврозоне в июле составил

111,2 пункта при ожиданиях 110,8 пункта. Между тем, индекс делового климата составил 1,05 пункта при ожиданиях 1,12 пункта. Инфляция в Германии составила 1,5% в годовом выражении, а за июль повысилась на 0,4%. К 15:15 (мск) DAX – 12158,13 п. (-0,44%), CAC 40 – 5125,1 п. (-1,19%), FTSE 100 – 7391,31 п. (-0,69%).

Существенных новостей по рынку нефти не было. Однако котировки продолжили расти, отыгрывая события текущей недели. Саудовская Аравия объявила о сокращении экспорта до 6,6 млн бар. в сутки. Запасы нефти в США снизились на 7,2 млн бар. за прошлую неделю. Взглянем на структуру контрактов на год вперёд, чтобы определить ожидания рынка. Декабрьский Brent торгуется лишь на $0,2 дороже сентябрьского, мартовский на $0,6, а июньский немногим более $0,8. Поставки в сентябре 2018 года оцениваются дороже текущих на $1,05. На рынке все ещё присутствует структура контанго, но разрывы в контрактах существенно сократились. Это означает, что текущий рост может оказаться неустойчивым и участники торгов не ждут какого-либо дефицита предложения в обозримом будущем. К 15:15 (мск) Brent – $51,6 (+0,16%), WTI – $49,1 (+0,12%), золото – $1259,7 (-0,02%), медь – $6327,29 (-0,26%), никель – $10225 (+0,94%), палладий – $875,4 (-0,17%).

Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,3% до 93,50. CAD укреплялся против американского доллара в пределах 0,15%, а AUD и NZD слабели на 0,15% и 0,3% соответственно. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,173 (+0,44%), GBP/USD – $1,309 (+0,2%), USD/JPY – 111,18 (-0,13%).

Рост ВВП США в II квартале составил 2,6% по сравнению с 1,2% в I квартале. Потребительские расходы выросли на 2,8%, инвестиции в основной капитал выросли на 2,2%, инфляция по индексу PCE выросла за год на 0,3%, а Core PCE на 0,9%. После выхода статистики фьючерс на индекс доллара снижался уже на 0,5% до 93,26. Фьючерс на S&P 500 немного сократил свои потери до 0,2%. Индекс ММВБ вновь рискует закрыть день ниже 1920 пунктов, что существенно ухудшает техническую картину, открывая путь к дальнейшему снижению. Между тем, главным поводом для негативного сценария остаётся политика. Американский сенат проголосовал за новые ограничения для РФ, на которые Москва ответила предложением сократить штат дипломатической миссии в РФ, а также запретом пользоваться рядом строений. Вполне вероятно, что ситуация эта получит продолжение, пока не станет абсурдной.

Другая аналитика