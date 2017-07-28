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mfd.ruАналитикаКомментарии28 июля 2017 г.Альпари: Банк России отозвал лицензию у банка «...
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13:05

Альпари: Банк России отозвал лицензию у банка «Югра»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Банк Югра». В сообщении мегарегулятора отмечается, что решение об отзыве вступило в силу с 28 июля 2017 года.

Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Клиентскую базу и долю на рынке теперь поделят конкуренты. Акционерам «Югры» стоило бы срочно докапитализировать банк, а не вступать в конфликт с ЦБ. Регулятор этого очень не любит.

Конец «Югры» закономерен. Времена, когда олигархи открывали ногой дверь в Министерстве финансов, ЦБ или Кремле, прошли навсегда. «Югра» разделила печальную судьбу банка «Империал». Последний не смогли спасти ни «Лукойл», ни «Газпром». Просто пожалели денег.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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