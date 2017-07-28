Альпари: Банк России отозвал лицензию у банка «Югра»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Банк Югра». В сообщении мегарегулятора отмечается, что решение об отзыве вступило в силу с 28 июля 2017 года.

Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Клиентскую базу и долю на рынке теперь поделят конкуренты. Акционерам «Югры» стоило бы срочно докапитализировать банк, а не вступать в конфликт с ЦБ. Регулятор этого очень не любит.

Конец «Югры» закономерен. Времена, когда олигархи открывали ногой дверь в Министерстве финансов, ЦБ или Кремле, прошли навсегда. «Югра» разделила печальную судьбу банка «Империал». Последний не смогли спасти ни «Лукойл», ни «Газпром». Просто пожалели денег.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

Другая аналитика