Альпари: Индекс ММВБ проведет сессию пятницы в пределах отметок 1920-1945

Пятничная сессия на российском фондовом рынке началась продажами. К настоящему времени основные биржевые индикаторы падают на 0,7% в среднем. Под давлением торгуются бумаги «Мечела» и «Яндекса». В плюсе начали пятницу акции «М.Видео», корректируясь после вчерашнего стресса, и акции «ММК».

Внешняя конъюнктура к текущим торгам сложилась нейтральной. Американские индексы завершили предыдущую сессию легким повышением, фьючерс на индекс S&P на премаркете отступает. Цены на нефть сегодня консолидируются. Баррель Brent закрепился около $51,50 и пока не движется.

Евро/доллар возвращается к росту после небольшого затишья. Основные торги идут около 1,17 (+0,2%). К тому, что доллар постоянно слаб, на рынке уже привыкли, но вчерашняя пауза в покупках евро/доллара была воспринята игроками как попытка или коррекции, или разворота. Сегодняшний заход «быков» выше показывает, что время для этого не пришло.

Российский рубль ограниченно отступает в парах с иностранными валютами. До тех пор, пока проблема геополитической напряженности не получит разрешение, рубль не сможет учитывать в цене драйвер дорогой нефти. Доллар США стоит с утра 59,54 руб. (+0,1%). Вероятный коридор движения в паре доллар/рубль на сегодня составляет 59,40-60,00.

Индекс ММВБ проведет очередную июльскую сессию в пределах отметок 1920-1945 пунктов. Диапазон остается прежним, ключевая область поддержек все так же находится на 1905-1910 пунктах.

Сегодня на московской бирже состоится SPO банка «Санкт-Петербург». Акции будут размещаться по 53 руб. за бумагу. Это на 6,5% ниже цены закрытия торгов четверга, поэтому с утра акции падают в цене (-1%). Объем SPO составит 3,18 млрд руб.

Безусловно ожидать, что данная новость поддержит котировки было бы странно. Конечно, в краткосрочной перспективе это негатив для акций. Тем не менее, новость о дополнительном размещении была известна заранее, и инвесторы частично заложили этот момент в цену. Кроме того, акции банка «Санкт-Петербург» стоят уже довольно дешево по мультипликаторам при ожиданиях роста прибыли в этом году. В среднесрочной перспективе обыкновенные акции банка останутся торговаться в коридоре 55-65 руб. Более точный прогноз можно будет дать после выхода очередной финансовой отчетности.

28 июля финансовые результаты по US GAAP за второй квартал 2017 года опубликует «Яндекс». Операционные результаты за первое полугодие 2017 года представит «О’Кей».

Данные по расходам домохозяйств, инфляции и розничным продажам представит Япония. Темпы роста ВВП за второй квартал 2017 года и статистику по инфляции представит Франция и Испания. Решение по процентной ставке объявит ЦБ РФ. Темпы роста ВВП за второй квартал 2017 года опубликуют Канада и США.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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