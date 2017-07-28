ГК Forex Club: Рубль: все решит Центробанк

Последний рабочий день недели российские индексы начинают на негативной ноте. ММВБ падает на 0,57% к закрытию четверга. РТС снижается на 0,96%. В лидерах роста РУСАЛ (+1,26%), ТМК (0,75%) и НПК ОВК (0,45%).

В аутсайдерах оказались Мечел (-4,22%), Yandex (-2,62%) и Детский Мир (-1,34%).

Оптимизм четверга иссяк. В конце недели инвесторы явно предпочитают не предпринимать активных действий. Да и целом, рынки сейчас не слишком склонны к покупкам рискованных активов. Ситуация с новыми антироссийскими санкциями со стороны США продолжает развиваться. Сенат практически единогласно проголосовал за внесенный законопроект. Со стороны Трампа также не стоит ждать каких-то решительных действий в виде наложенного вето. Но, как уже неоднократно говорилось, это, скорее, имиджевые риски для компаний.

Нефть сегодня также не радует. Brent не может пробиться выше отметки 51,60 и демонстрирует незначительное снижение. В целом, фон для энергоносителя пока остается достаточно позитивным. ОПЕК+ готов действовать в направлении достижения баланса спроса и предложения. Коммерческие запасы в США снизились сильнее прогнозов. Сегодня рынок будет следить за динамикой буровой активности. В прошлую пятницу отчет от Baker Hughes отразил падение числа работающих буровых. Правда, всего лишь на 1 единицу. Если сегодняшний отчет покажет хотя бы аналогичную динамику, шансы Brent на тестирование уровня 51,90 возрастут. Правда, отыгрывать российский рынок это будет уже в понедельник.

Рубль сегодня на открытии снижается к доллару, но незначительно. Пока потери составляют около 10 копеек. Впереди заседание Банка России и решение по монетарной политике. Скорее всего, сегодня регулятор ставку не понизит. Дело в том, что в июне инфляция выросла до 4,4% от 4,1% в мае. Это может привести в паузе в смягчении денежно-кредитной политики. Но многое будет зависеть от комментариев. Даже небольшого намека на то, что пауза будет длиться до тех пор, пока не будут получены свидетельства стабилизации инфляции и инфляционных ожиданий на низком уровне, может поддержать российскую валюту, нацеливая пару USD/RUB на отметку 59,00. Однако, если Центробанк продемонстрирует мягкий настрой, а темпы роста американской экономики будут достаточно высокими, доллар/рубль может завершить неделю в районе верхней границы ранее установившегося диапазона 58,60 – 60,00

Ирина Рогова, аналитик

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