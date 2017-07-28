Курс доллара 59.4102   Курс евро 69.6406  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruАналитикаКомментарии28 июля 2017 г.Банк "Глобэкс": инвесторы выйдут в кэш, начинае...
сегодня
10:40

Банк "Глобэкс": инвесторы выйдут в кэш, начинается третий раунд по санкциям

«Индекс ММВБ откроется несущественным снижением вслед за азиатскими фондовыми индексами и фьючерсами на американские и европейские аналоги. Котировки нефти торгуются стабильно возле отметки $51,4 за баррель, что будет держать рубль в боковом диапазоне 59,2-59,8 руб. за доллар. Котировки по металлам после роста на текущей неделе на 4-6%, в пятницу на азиатской сессии немного снижаются. Фьючерсы на сельхозпродукцию двигаются разнонаправлено.

Вчера Сенат США одобрил закон о новых санкциях против России, начинается третий раунд – документ идет на подпись Президенту США. Мнение рыночного сообщества разделилось относительно вопроса: подпишет или не подпишет. Европа протестует против такого шага США, а Япония вводит санкции против некоторых компаний Китая из-за торговли с КНДР. На этом фоне вполне может сложится новый торговый союз Европа-Россия-Китай.

Многие мелкие игроки в четверг на закрытии торгов зафиксировали свои позиции, поэтому индекс ММВБ подрос. Учитывая, что в большинстве случаев инвесторы торгуют ожиданиями на будущее, можно предположить, что российский рынок поднимают наверх, чтобы было поле для коррекции вниз. Не исключено, что в пятницу российский фондовый рынок может снизиться, вероятно, основное движение будет после обеда, когда ЦБ РФ опубликует решение по ключевой ставке. Мы считаем, что регулятор оставит ставку на прежнем уровне в 9% из-за несущественного увеличения инфляции, вследствие чего увеличится ожидания населения о росте цен. Однако кривая доходности ОФЗ немного снизилась, на 9 б.п. и 5 б.п. на переднем и дальнем конце кривой до 8% и 7,9% соответственно. Мы ожидаем, что сегодня инвесторы выйдут в кэш перед выходными и темой с санкциями».

Другая аналитика
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»