Банк "Глобэкс": инвесторы выйдут в кэш, начинается третий раунд по санкциям

«Индекс ММВБ откроется несущественным снижением вслед за азиатскими фондовыми индексами и фьючерсами на американские и европейские аналоги. Котировки нефти торгуются стабильно возле отметки $51,4 за баррель, что будет держать рубль в боковом диапазоне 59,2-59,8 руб. за доллар. Котировки по металлам после роста на текущей неделе на 4-6%, в пятницу на азиатской сессии немного снижаются. Фьючерсы на сельхозпродукцию двигаются разнонаправлено.

Вчера Сенат США одобрил закон о новых санкциях против России, начинается третий раунд – документ идет на подпись Президенту США. Мнение рыночного сообщества разделилось относительно вопроса: подпишет или не подпишет. Европа протестует против такого шага США, а Япония вводит санкции против некоторых компаний Китая из-за торговли с КНДР. На этом фоне вполне может сложится новый торговый союз Европа-Россия-Китай.

Многие мелкие игроки в четверг на закрытии торгов зафиксировали свои позиции, поэтому индекс ММВБ подрос. Учитывая, что в большинстве случаев инвесторы торгуют ожиданиями на будущее, можно предположить, что российский рынок поднимают наверх, чтобы было поле для коррекции вниз. Не исключено, что в пятницу российский фондовый рынок может снизиться, вероятно, основное движение будет после обеда, когда ЦБ РФ опубликует решение по ключевой ставке. Мы считаем, что регулятор оставит ставку на прежнем уровне в 9% из-за несущественного увеличения инфляции, вследствие чего увеличится ожидания населения о росте цен. Однако кривая доходности ОФЗ немного снизилась, на 9 б.п. и 5 б.п. на переднем и дальнем конце кривой до 8% и 7,9% соответственно. Мы ожидаем, что сегодня инвесторы выйдут в кэш перед выходными и темой с санкциями».

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