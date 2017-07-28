Открытие Брокер: Нефть поддержит рынок на фоне негативной внешней ситуации

По итогам торгов 27 июля индекс ММВБ укрепился на 0,62% до 1945,12 п., а РТС вырос на 1,01% до 1030,95 п.. Российский рынок постепенно успокаивается по поводу новых ограничительных мер США и сосредотачивается на других фактах. В частности, нефть выше $51 за баррель Brent благотворно сказывается на всём рынке, хотя сами нефтяные бумаги отыгрывают эту ситуацию весьма лениво: «ЛУКОЙЛ» (+0,65%), «Роснефть» (+0,0%), «Сургутнефтегаз» (-0,45%). Бумаги «Газпрома» (-0,27%) вовсе находятся в ожидании неприятностей с европейскими газовыми проектами. Между тем, акции Сбербанка (+2,75%) продолжают идти вверх и вышли в «бычий» рынок, то есть отыграли более 20% от своего минимума во время «медвежьей» фазы.

Как и на зарубежных рынках, у российских компаний наступил горячий период отчётности. НЛМК (-1,34%) отчитался о росте прибыли по МСФО в I полугодии в 2,8 раза до $665 млн. Рост прибыли во II квартале составил 84%. Отчёт можно признать сильным, но бумага уже существенно подросла на его ожиданиях. ОГК-2 (-0,39%) увеличила прибыль по РСБУ в I полугодии в 2,5 раза до 6,919 млрд рублей при росте выручки на 16,8%.

«КАМАЗ» (+1,17%) увеличил продажи на 20% в I полугодии, а выручку – на 31% до 61,9 млрд рублей. Сильно удивила «ЭНЕЛ Россия» (+3,26%), которая увеличила прибыль по МСФО I полугодии в 5 раз до 4,3 млрд рублей.

«Мечел» (+0,52%) увеличил убыток в I полугодии по РСБУ в 3,7 раза до 17,4 млрд рублей. Компания «Россети» (-0,71%) также отчиталась об убытке в I полугодии в размере 22,87 млрд рублей по сравнению с 140,2 млрд рублей прибыли год назад. В целом металлурги весьма негативно отреагировали на укрепление рубля: «Северсталь» (-0,12%), ММК (-1,19%). Разве только ГМК «Норильский никель» (+2,53%) отыграл рост цены на никель выше $10000 за тонну.

Аутсайдером дня стали бумаги «М.Видео» (-5,7%). Lagranolia Holdings Limited, входящая в группу «Самфар», продала около 24,66% акций компании в ускоренном режиме по цене 405 рублей за штуку. В целом рынок оказался достаточно устойчив к внешним раздражителям, хотя в этом ему помогла растущая нефть. Если рынок последует за бумагами Сбербанка, то уровень в 2000 пунктов может быть достигнут в ближайшее время. Однако в четверг внешние площадки больше подавали поводов для пессимизма.

Рубль реагировал на общую слабость доллара в первой половине дня, а затем уже на рост котировок нефти до $51,5 за баррель Brent. Однако особых успехов против доллара не получилось, так как американец весьма резво укреплялся в рамках американского отрезка торгов. Спрос на ОФЗ остаётся пока высоким, последствия новых американских ограничений могут оказаться не столь существенными, да и европейские партнёры РФ уже начали действовать с целью защиты своих интересов. В пятницу состоится заседание ЦБ РФ – инвесторы не ждут изменения ставки. Однако регулятор должен будет отреагировать на разогрев инфляции в июне до 4,4%. На рынке ждут разъяснений по поводу дальнейших действий, а также того, что послужит очередным поводом для снижения ставки. Кроме того, пауза является наиболее рациональным решением в ситуации очередных ограничительных мер США. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,17% до 59,497, а евро слабел на 0,3% до 69,50.

Американские торги завершились новым максимумом по Dow Jones, но снижением NASDAQ и S&P 500. Начинался день с вполне позитивной статистики. Объём заказов на товары длительного пользования вырос в июне на 6,5% за счёт транспортных заказов. Без них рост составил лишь 0,2%. Между тем, число первичных обращений выросло до 244 тыс., но это средний показатель за четыре недели. Рынок весьма благосклонно принял отчёт Facebook (+2,92%). Число подписчиков компании выросло до 2 млрд, а прибыль оказалась выше прогнозов. Однако Twitter (-14,13%) не смог показать рост клиентской базы. Между тем, IT-сектор подрастал в первой половине дня на 0,6%, но завершил торги снижением на 1,06%. В минусе также завершили день секторы: базовых материалов, промышленности, финансы, здравоохранение. Сектор телекоммуникаций был одним из лидеров дня на фоне сильного отчёта Verizon (+7,68%). Между тем, одним из главных аутсайдеров дня стали бумаги Apple (-1,89%). У производителя игрушек Mattel (+1,82%) выручка упала (как и у Hasbro), но отчёт был лучше ожиданий. Примечательно, что индекс Dow Jones Transportation упал на 3,6%, что часто рассматривают в качестве предвестника разворота рынка.

Procter & Gamble (+1,55%) отчитался лучше прогнозов. Список может быть достаточно большим, так как четверг стал самым активным днём текущего периода корпоративной отчётности. Главный вывод прошедшего торгового дня состоит в том, что разогретый IT-сектор уже кажется слишком дорогим для инвесторов, хотя ещё накануне Goldman Sachs пророчил ему и финансам продолжение лидерства в среднесрочной перспективе. По итогам дня DJIA – 21796,55 п. (+0,39%), S&P 500 – 2475,42 п. (-0,10%).

Настроения на азиатских площадках также были далеки от позитива. Отчёт Amazon оказался хуже ожиданий и это лишь добавило поводов для распродаж. Южнокорейский Kospi не смог продолжить свою рекордную серию. Бумаги Samsung обвалились почти на 4,5%. Японский рынок отступал не только из-за IT-сектора, но и укрепившейся иены до 111,05 за доллар. Между тем, инфляция в Японии не изменилась в июне, а в годовом выражении составила 0,4% как по общему индексу, так и по стержневому показателю. С другой стороны, безработица упала до 2,8% при ожиданиях 3,0% и 3,1% в мае. Более устойчивым оказался китайский рынок. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3251,72 п. (+0,06%), Nikkei 225 – 19946,63 п. (-0,66%).

Существенных новостей по рынку нефти не было. Котировки незначительно снижались на азиатских торгах. Однако Brent все ещё остаётся выше $51 за баррель. В начале текущей недели Саудовская Аравия объявила о снижении объёмов экспорта до 6,6 млн бар. в сутки. Запасы в США сократились на 7,2 млн бар., а производство снизилось на 19 тыс. бар. до 9,41 млн бар. в сутки. США наложили санкции на ряд учреждений и чиновников Венесуэлы, а также на нефтедобывающую компанию PDVSA. Все это позволило нефти показать существенный недельный рост. Если же обратить внимание на золото, то складывается весьма парадоксальная ситуация. Золото пыталось расти на текущей неделе, но резервы SPDR Gold Trust неуклонно сокращались. Вот и накануне они уменьшились на 3,5 тонн до 791,88 тонн. К 9:00 (мск) Brent – $51,4 (-0,23%), WTI – $48,95 (-0,18%), золото – $1258,8 (-0,10%), медь – $6273,27 (-1,11%), никель – $10050 (-0,79%), палладий – $868,8 (-0,92%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 93,66. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,169 (+0,14%), GBP/USD – $1,308 (+0,12%), USD/JPY – 111,02 (-0,27%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:

- в 9:45 (мск) – инфляция во Франции,

- в 10:00 (мск) – инфляция в Испании,

- в 12:00 (мск) – индексы делового климата и экономических ожиданий в еврозоне,

- в 13:30 (мск) – решение ЦБ РФ по ставке,

- в 15:00 (мск) – инфляция в Германии,

- в 15:30 (мск) – предварительный ВВП США за II квартал,

- в 17:00 (мск) – индекс потребительской уверенности Университета Мичигана,

- в 20:00 (мск) – отчёт Baker Hughes по активным буровым,

- в 20:20 (мск) – речь президента ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари.

Ситуация на внешних рынках преимущественно негативная. Снижаются сырьевые контракты, снижается большинство азиатских индексов. С другой стороны, нефть лишь незначительно отступала. Поэтому можно ждать, что российский рынок, который достаточно далёк от IT-технологий, откроется без существенной просадки, а рубль будет торговаться в диапазоне 59,5-60,0 за доллар. Впрочем, именно в пятницу отчитывается Yandex по US GAAP за II квартал.

Другая аналитика