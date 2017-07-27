ГК Forex Club: Рубль нащупал почву под ногами

В четверг российские индексы начали день на позитивной ноте. ММВБ растет на 0,43%. РТС добавляет 0,73%. В лидерах роста РУСАЛ (+3,02%), НМТП (1,46%) и АЛРОСА (1,25%).

В аутсайдерах оказались М.Видео (-5,37%), НЛМК (-0,48%) и Интер РАО (-0,46%).

В поддержку российского индекса выступает сразу несколько факторов. Один из них это недостаточно агрессивные итоги заседания ФРС США. Американский регулятор не стал повышать ставку, но это и ожидалось. Кроме того, Федрезерв признал, что инфляция упала и удерживается ниже целевого уровня, что может препятствовать ужесточению монетарной политики. Тем не менее, судя по реакции на мировых рынках, инвесторы ждали от ФРС большего. Вторым фактором стала позитивная динамика цен на нефть.

Brent все же закрепилась выше уровня 50,00. Более того, сегодня котировки энергоносителя обновили максимумы с июня, поднявшись до уровня 51,26. В поддержку нефти выступают ожидания того, что ОПЕК+ и далее будет действовать в направлении достижения баланса спроса и предложения. Кроме того, последние данные по коммерческим запасам от Минэнерго США оказались позитивными. Показатель отразил сокращение за неделю на 7,21 млн баррелей при прогнозе снижения 2,6 млн. Таким образом, пока есть все шансы увидеть Brent на отметке 51,90.

Слабость доллара после решения ФРС по монетарной политике играет на руку и рублю. Равно как и растущие цены на нефть. Пара USD/RUB уже снизилась к отметке 59,30. Да, близится заседание Банка России. Но, скорее всего, регулятор все же не станет на заседании 28 июля снижать ставку. Дело в том, что в июне инфляция выросла до 4,4% от 4,1% в мае и, возможно, регулятор предпочтет пока взять паузу. Все эти факторы могут привести пару USD/RUB к нижней границе установившегося диапазона 58,60 – 60,00. Правда, снижение к отметке 58,60 станет возможно лишь в случае пробоя уровня 59,00.

Ирина Рогова, аналитик

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