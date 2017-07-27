Курс доллара 59.9102   Курс евро 69.6816  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruАналитикаКомментарии27 июля 2017 г.Банк "Глобэкс": начинается второй раунд санкций...
сегодня
10:28

Банк "Глобэкс": начинается второй раунд санкций относительно России

«В среду несмотря на поступающие сообщения об одобрении нижней палатой Сената США очередных санкций, российский фондовый рынок вырос по индексу ММВБ на 0,5% до 1933 пунктов. Начинается второй раунд санкций против России – сенаторы Конгресса США говорят, что достигли соглашения по данному законопроекту и могут проголосовать уже на текущей неделе. Документ охватывает российские компании нефтегазового сектора, металлургического, горнодобывающего и железнодорожного, против которых Минфин США может вводить санкции. Мы не исключаем, что в четверг и пятницу российский рынок может скорректироваться вниз. Однако благодаря несущественному снижению добычи и весомому снижению запасов сырой нефти на 7,2 млн баррелей – нефть подрастает в цене, рубль укрепляется. Это окажет поддержку российским активам. Вместе с тем, итоги очередного заседания FOMC ФРС США ослабили позиции доллара к евро на 1% до 1,17 долларов за евро. Регулятор заявляет о скором начале сокращения объема активов на балансе. Вероятно, планируется сокращать баланс через погашение бондов без реинвестирования поступлений в виде номинала и купонных платежей. Инвесторы ждут описания технического решения данного вопроса поскольку опасаются за сокращение ликвидности на рынке через изымание долларов из банковской системы, что в будущем может играть в пользу укрепления доллара к мировым валютам».

Другая аналитика
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»