Банк "Глобэкс": начинается второй раунд санкций относительно России «В среду несмотря на поступающие сообщения об одобрении нижней палатой Сената США очередных санкций, российский фондовый рынок вырос по индексу ММВБ на 0,5% до 1933 пунктов. Начинается второй раунд санкций против России – сенаторы Конгресса США говорят, что достигли соглашения по данному законопроекту и могут проголосовать уже на текущей неделе. Документ охватывает российские компании нефтегазового сектора, металлургического, горнодобывающего и железнодорожного, против которых Минфин США может вводить санкции. Мы не исключаем, что в четверг и пятницу российский рынок может скорректироваться вниз. Однако благодаря несущественному снижению добычи и весомому снижению запасов сырой нефти на 7,2 млн баррелей – нефть подрастает в цене, рубль укрепляется. Это окажет поддержку российским активам. Вместе с тем, итоги очередного заседания FOMC ФРС США ослабили позиции доллара к евро на 1% до 1,17 долларов за евро. Регулятор заявляет о скором начале сокращения объема активов на балансе. Вероятно, планируется сокращать баланс через погашение бондов без реинвестирования поступлений в виде номинала и купонных платежей. Инвесторы ждут описания технического решения данного вопроса поскольку опасаются за сокращение ликвидности на рынке через изымание долларов из банковской системы, что в будущем может играть в пользу укрепления доллара к мировым валютам». Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте