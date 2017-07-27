Открытие Брокер: Растущая нефть поспособствует укреплению рубля в течение дня

По итогам торгов 26 июля индекс ММВБ прибавил 0,49% до 1933,1 п., а РТС укрепился на 1,04% до 1020,60 п. Борьба за уровень поддержки 1920 п., с которого может начаться более глубокое снижение, продолжается. На сей раз в помощь «быкам» выступила нефть, которая дорожала до $51 за баррель Brent, что поддержало и рубль, и российские акции.

День был достаточно богат на корпоративные события. «Распадская» (+5,75%) сообщила о росте добычи угля в I полугодии на 6%. «Интер РАО» (+1,84%) сообщила о падении прибыли в I полугодии в 8,85 раза до 4,1 млрд рублей при снижении выручки на 9,3% до 18,8 млрд рублей. «НОВАТЭК» (-0,24%) снизил прибыль в II квартале на 92,9%, а в I полугодии – на 54,1%. ТГК-1 (+3,23%) увеличила прибыль по РСБУ в I полугодии на 21,5% до 4,583 млрд рублей. К закрытию дня в лидерах оказались: «МРСК Центра» (+6,24%), ОГК-2 (+5,78%), «Мосэнерго» (+4,88%). На противоположном полюсе расположились: «Соллерс» (-2,71%), ЛСР (-2,17%), ТМК (-1,92%). В плюс смогли выйти даже бумаги «Газпрома» (+0,51%), которые могут получить наибольший урон от усилий американских законодателей по продвижению интересов своих корпораций. Между тем, нефтяной сектор РФ испытывает неуверенность как на фоне очередных ограничений США в отношении России, так и собственных опасений по поводу долгосрочных перспектив спроса на нефть: «ЛУКОЙЛ» (-0,07%), «Роснефть» (-1,32%), «Сургутнефтегаз» (-0,26%). Бумаги металлургов завершили день разнонаправленно. В целом торги проходили при пониженных объёмах.

Высокая сопротивляемость индекса ММВБ в районе отметки 1920 пунктов пока сохраняет возможность восстановления движения вверх, но для этого эффект американских решений должен сойти на нет. Возможно, что следующей идеей рынка станет активный рост экономики. Согласно заявлениям министра экономического развития М. Орешкина, в II квартале рост ВВП ускорился до 2,7%. В первом полугодии рост уже составил 1,6%.

Рубль провёл день неуверенно, но во второй половине дня предпринял атаку на основных конкурентов. Этому способствовала и нефть, и весьма высокий спрос на долговые обязательства. Минфин провёл два аукциона ОФЗ-ПД 26214 в объёме 15 млрд рублей и ОФЗ-ПК 29012 в объёме 15 млрд рублей. Спрос на первом составил 40,379 млрд при средневзвешенной доходности по бумагам с погашением 27 мая 2020 года 8,12%. На втором аукционе спрос составил 28,817 млрд рублей, а средневзвешенная доходность по бумагам с погашением 16 ноября 2022 года оказалась на уровне 9,72%. В очередной раз мы можем говорить о том, что доходности по ОФЗ-ПК выше 8% сохраняют интерес инвесторов к российским долговым бумагам. Между тем, такая доходность может сохраняться достаточно долго. По данным Росстата, на неделе, завершившейся 24 июля, недельная инфляция в РФ оказалась нулевой, но с начала года она уже достигла 2,8%, что сохраняет риски недостижения целевого уровня ЦБ в 4,0% в текущем году. Между тем, в пятницу состоится Совет директоров ЦБ РФ, но на рынке большинство участников не ожидает изменений в денежной политике регулятора. К вечеру среды доллар слабел на 0,79% до 59,397, а евро – на 0,03% до 69,712.

Главным событием для американского рынка стало заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Изменений в денежной политике не произошло, но были некоторые интересные детали в итоговом заявлении. В частности, фраза «инфляция находилась немного ниже целевого уровня» была заменена на «инфляция находилась ниже целевого уровня». Фактически ФРС признала факт замедления инфляции за последний год. Впрочем, это было трудно не признать, так как индекс PCE, который предпочитает американский регулятор, упал до 1,4%. Формулировка по поводу сокращения баланса также осталась обтекаемой. ФРС планирует начать сокращать баланс в относительно близком будущем. Это, кстати, породило волну комментариев, в которых аналитики начали сдвигать сроки начала с сентября на октябрь. И, что важно, вероятности повышения ставки на фоне сокращения баланса также начали снижаться. Некоторые члены Комитета выразили опасение, что необходимо дождаться устойчивой инфляции для изменения ставки, если ФРС начнёт сокращать баланс.

Американский доллар весьма сильно отреагировал на некоторое смягчение риторики ФРС. Индекс доллара упал почти до 93,0 пунктов, но затем восстановился до 93,3. Однако вернёмся к фондовому рынку. Статистика продаж нового жилья в июне показала рост на 0,8% до 610 тыс. единиц, что оказалось ниже ожиданий. Но это не смутило местных инвесторов, так как более «мягкий» ФРС и сильная корпоративная отчётность оказались сильнее.

Все три индекса зафиксировали новые рекорды. Бумаги Boeing (+9,88%) подорожали как на сильной отчётности, так и на прогнозе компании, который обещает рост воздушных перевозок в мире. Сильная отчётность AT&T доказала, что сектор телекоммуникаций может быть интересен не только дивидендами: AT&T (+5,0%), Verizon (+0,96%). AMD (+4,61%) отчиталась лучше ожиданий на фоне благосклонности рынка к новым процессорам линейки Ryzen. Сильно отчиталась и Coca-Cola (+1,11%). Ford Motor (-1,86%) отчитался в рамках ожиданий, но для рынка это часто является сигналом к продажам. Уже после закрытия торгов свой отчёт предоставила Facebook (+0,2%), согласно которому число подписчиков увеличилось до 2 млрд, а прибыль в II квартале выросла на 71%. По итогам дня NASDAQ прибавил 0,16% до 6422,75 п., DJIA подрос на 0,45% до 21711,01 п., S&P 500 вырос на символичные 0,03% до 2477,83 п.

Корпоративные отчёты также помогали расти азиатским индексам. Samsung и Nintendo отчитались лучше ожиданий. Даже японский рынок смог преодолеть укрепление иены до 110,9 за доллар. Однако в Китае продолжают испытывать беспокойство по поводу возможных ужесточений мер на рынке ценных бумаг, что привело к снижению Shanghai Composite, даже на фоне роста корпоративных прибылей. Доходность 10-летних американских казначейских обязательств снизилась до 2,28%. К 8:40 (мск) Shanghai Composite –3251,49 п. (+0,12%), Nikkei 225 – 20088,73 п. (+0,19%).

Нефть незначительно дешевела на азиатских торгах, но все ещё находилась около отметки $51 за баррель Brent. Минэнерго США сообщило о том, что на неделе, завершившейся 21 июля, коммерческие запасы нефти в США сократились на 7,2 млн бар. до 483,4 млн бар. Запасы бензина снизились на 1,0 млн бар., а дистиллятов на 1,9 млн бар. Импорт сырой нефти на отчётной неделе вырос на 48 тыс. бар. в сутки до 8,0 млн бар. ежедневных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 21,2 млн бар. общих топливных поставок в день, или +4,6% за год, 9,7 млн бар. бензина в сутки, или -0,3% за год, а также 4,2 млн бар. дистиллятов в сутки, или +13,2% за год. Кроме того, добыча в США сократилась на 19 тыс. бар. до 9,41 млн бар. в сутки. Дополнительным поводом для оптимизма на рынке нефти стали американские санкции против Венесуэлы, включая саму нефтедобывающую компанию PDVSA.

К 9:00 (мск) Brent – $51,01 (-0,18%), WTI – $48,67 (-0,16%), золото – $1263 (+1,09%), медь – $6352,64 (+0,33%), никель – $10060 (+0,20%).

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 93,24. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,174 (-0,06%), GBP/USD – $1,314 (+0,17%), USD/JPY – 111,04 (-0,07%).

Из важных макроэкономических событий в четверг можно отметить традиционный отчёт по первичным обращениям за пособием по безработице и отчёт по заказам на товары длительного пользования в США. В остальном, день будет насыщен корпоративной отчётностью и вряд ли инвесторы будут обращать много внимания на макроэкономику. Рост нефти до $51 за баррель обещает некоторую поддержку российским бумагам и рублю. Вполне вероятно, что отечественная валюта даже может попытаться взять уровень в 59 за доллар. Впрочем, в спокойный четверг всё может поменять политика. В прессу просочились слухи о том, что российская сторона готовит ответ на очередной пакет американских ограничительных мер.

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