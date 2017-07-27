ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Запасы и добыча в США, а также ослабление доллара задавали колебания цен нефти

Запасы и добыча в США, а также ослабление доллара задавали колебания цен нефти Цены нефти нефтепродуктов за прошедшие сутки вновь заметно выросли, так что за пару дней рост цен уже составил около 5%. Сильные колебания внутри дня были связаны с выходом данных по запасам и добыче нефти в США, а затем последовавшим в 21 час сильным снижением доллара. Снижение доллара помогло ценам нефти сохранить до конца дня позитивный настрой.

EIA сообщило, что за неделю, закончившуюся 21 июля 2017 года, коммерческие запасы нефти в США снизились на 7,208 mb (до 483,415 с 490,623 неделей ранее). Как видим, тренд на снижение запасов продолжился и даже ускорился. На этот раз оценки и Американского института нефти (API) и прогнозы экспертов за прошедшую неделю по запасам нефти оказались верными по знаку. По версии API за неделю до 21 июля запасы сырой нефти снизились на 10.2mb (запасы бензина: +1.9 mb; запасы в Кушинге: -2.57 mb; запасы дистиллятов: -0,111 mb). Опрошенные агентством Bloomberg эксперты были не столь категоричными. По их мнению, снижение запасов нефти в США за неделю должно было составить 3 mb.

Снижение запасов в текущем году оказалось очень выразительным (от максимума они потеряли 52,13 mb) и их значение опустилось ниже прошлогоднего уровня. Снижение запасов на прошедшей неделе происходило несмотря на подрастание на 0,153 mb/d нетто импорта нефти и нефтепродуктов (вот что делает животворящий пик автомобильного сезона). Strategic Petroleum Reserve на этот раз вновь остались неизменными. Запасы моторного топлива за неделю похудели на 1 mb. Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов снизились на 9,5 mb. В результате их кривая все увереннее «подныривает» под кривую прошлого года. (Так может не пропадают старания ОПЕК+, даже несмотря на продолжающийся рост добычи нефти в самих США. Напомним, что ОПЕК отрапортовали о снижении в первом полугодии мировых запасов нефти на 100 mb.)

Согласно оценкам EIA среднедневные объемы добычи за неделю, закончившуюся 21 июля, снизились на 19 тыс. баррелей в сутки (до 9,410 с 9,429 mb/d неделей ранее). Тренд на рост добычи дал новый небольшой сбой. На этот раз снижение добычи произошло за счет снижения на 54 тысячи баррелей добычи на Аляске. В остальных штатах рост добычи продолжился.

Первой реакцией цен нефти стало их подрастание, которое быстро постарались отыграть назад - снижение запасов оказалось не таким резким, как об этом пугали в API. Да и новое снижение объемов добычи (пусть и не очень большое, да и происходившее исключительно за счет Аляски) тоже немного сбивает длящийся с осени прошлого года бравурный настрой на ускоренный рост добычи. Так что будем ждать новых заходов на снижение добычи. А там и до торможения растущего тренда будет рукой подать.

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