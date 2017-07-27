ИФК «Солид»: ФРС взяла паузу, ждем решения Банка России

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $50.9 за баррель, прибавив после публикации данных статистики, указавших, как на сокращение запасов, так и производства нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют восходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1935 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор способен продолжить подъем.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду выросли. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.24% при оборотах торгов немного выше среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение индекса FTSE 100 оказало повышение котировок акций компаний из потребительского сектора British American Tobacco (+0.8%), Diageo (+1%), Compass Group (+1.8%) и фармацевтической компании Shire (+1.6%). Сдержало рост индекса FTSE 100 снижение стоимости акций банка HSBC (-0.3%) и компании GlaxoSmithKline (-2.6%), объявившей об изменении стратегии бизнеса и грядущем сокращении рабочих мест. В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в среду вырос на 0.56% при оборотах торгов чуть выше среднемесячных, а повышением из числа бумаг, входящих в его состав, отметились акции сильно отчитавшегося автомобильного концерна Peugeot (+3.2%) и отчитывающейся сегодня авиастроительной корпорации Airbus (+2.8%). Немецкий индикатор DAX (+0.33%) также поднялся благодаря росту котировок акций Deutsche Bank (+1.2%), Volkswagen (+1.9%) и SAP (+1.2%).

Фондовый рынок США в среду прибавил. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones (+0.45%) обновил свой исторический максимум, а наибольшее положительное влияние на его поведение оказало повышение котировок акций хорошо отчитавшейся авиакосмической корпорации Boeing (+9.9%). Индекс high-tech биржи NASDAQ (+0.16%) вырос на фоне повышения в цене акций Apple (+0.5%), Automatic Data (+2.7%), Activision (+2.8%), Electronic Arts (+3.8%) и Biogen (+4.5%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.03%) слегка прибавил при оборотах торгов немного выше среднемесячных, а подъемом в его отраслевом спектре выделился индекс сектора «Телеком» (+3%). По итогам завершившегося вчера заседания ФРС США завила, что планирует начать сокращение активов на балансе "относительно скоро", и ожидаемо сохранила свою базовую ставку неизменной, поскольку уже дважды в году её поднимала. Вероятность повышения ФРС ставки в сентябре мы оцениваем в 10%, а до конца года в 40%.

Рынок акций РФ в среду вырос. Индекс ММВБ (+0.49%) поднялся при оборотах торгов на 10% ниже среднемесячных. При этом наибольшее позитивное влияние на его динамику оказали акции Сбербанка (+0.8%). Магнита (+2.2%) и Татнефти (+2.5%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+1.04%) прибавил больше из-за укрепления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих корпоративных событий.

В фокусе внимания участников рынка будет приближающееся заседание Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Из числа ожидаемых российских корпоративных событий, способных повлиять на котировки отдельных бумаг, отметим запланированную публикацию операционных результатов «РУСАЛа» и «Черкизово», а также финансовых результатов «НЛМК» и «Enel Россия», рекомендации совета директоров «Магнита» по дивидендным выплатам и рассмотрение советом директоров «НК «Роснефть» вопроса о созыве внеочередного собрания акционеров.

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