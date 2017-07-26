"Открытие Брокер" : Цены на золото в ближайшей перспективе будут зависеть от решения ФРС

Сегодня рынки золота, серебра и платины слегка снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США, цены на палладий подрастают в корреляции с американским фондовым рынком. Инвесторы ожидают намеков на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США после завершения двухдневного заседания, результаты встречи станут известны сегодня вечером. В целом ожидается, что процентные ставки останутся неизменными, но возможно ФРС намекнет, что начнет сокращать баланс уже в сентябре. Запасы в золотых, серебряных и палладиевых ETF-фондах слегка понизились, запасы в платиновых фондах не изменились. Цены на драгоценные металлы на бирже в Шанхае понизились, объёмы торгов в платине выросли. Курс юаня к доллару США слабел. По данным МВФ, Центробанки в июне 2017 г. продолжали покупать золото: Банк Турции приобрел 14,9 тонн (резервы 456,1 тонн), Банк Казахстана приобрел 3,6 тонн (резервы 279,03 тонн), ЦБ РФ приобрел 9,08 тонн (резервы 1715,89 тонн). Цены на золото понижались до уровня 1243$, после чего выросли к уровню 1246$. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1243-1238

$, уровни сопротивления – 1249-1280$. Цены на серебро вчера резко вырастали до уровня 16,62$ под влиянием спрэдовой торговли, после чего опустились к уровню 16,28$, но вновь подросли к уровню 16,40$. Отношение золота к серебру составляет 75,70 пунктов. Отношение платины к серебру составляет 55,99 пунктов. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 16,22-16,10$, уровни сопротивления – 16,45-17,0$. Цены на платину понизились к уровню 921$ в корреляции с рынком золота, после чего подросли к уровню 924$. Спрэд между золотом и платиной составляет 325$/унция. Спрэд между платиной и палладием составляет 66,5$/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – 920-900$, уровни сопротивления – 930-950$. Цены на палладий вчера вырастали к уровню 864$, после чего упали к уровню 850$, от которого происходит рост к уровню 859,9$. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 850-834$, уровни сопротивления – 864-871$.

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