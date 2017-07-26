Открытие Брокер: Решение ФРС способно повысить волатильность торгов

К 15:16 (мск) индекс ММВБ прибавлял 0,26% до 1928,69 п., а РТС укреплялся на 0,48% до 1014,92 п. К середине дня индекс ММВБ торговался в небольшом плюсе на низких объёмах. Основным фактором удержания рынка в плюсе остаётся нефть, которая торговалась в первой половине дня около $50,5 за баррель. Между тем, скромные попытки рубля укрепиться негативно влияли на бумаги металлургов: ГМК «Норильский никель» (-0,3%), «Северсталь» (-0,08%), ММК (-0,12%). «Распадская» (+2,07%) сообщает о росте добычи угля в I полугодии на 6%. «Интер РАО» (+1,35%) сообщила о падении прибыли в I полугодии в 8,85 раза до 4,1 млрд рублей при снижении выручки на 9,3% до 18,8 млрд рублей. «НОВАТЭК» (+0,07%) снизил прибыль в II квартале на 92,9%, а в I полугодии – на 54,1%. И, наконец, ТГК-1 (+1,47%) увеличила прибыль по РСБУ в I полугодии на 21,5% до 4,583 млрд рублей. Лидерами дня стали бумаги: «МРСК Центра» (+6,97%), «Кузбасская топливная компания» (+2,3%), НЛМК (+1,89%). На противоположном полюсе расположились:

«Соллерс» (-2,89%), ЛСР (-2,05%), «Башнефть» (-1,06%). Нефтегазовый сектор продолжил торговаться неуверенно, даже на фоне нефти выше $50 за баррель Brent, так как новые ограничительные меры американских законодателей непосредственно касаются российских энергетических проектов: «Газпром» (-0,01%), «ЛУКОЙЛ» (-0,23%), «Роснефть» (-0,56%).

Рубль не смог воспользоваться дорогой нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3020 рублей. Однодневная и недельная ставки MosPrime подросли до 9,21%, а месячная осталась на уровне 9,22%. Минфин в среду проводит аукционы ОФЗ. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД серии 26214 в объёме 15 млрд рублей. Спрос составил 40,379 млрд, а средневзвешенная доходность по бумагам с погашением 27 мая 2020 года 8,12%. Соответственно, доходности выше 8% продолжают интересовать покупателей даже на фоне роста рисков. К вечеру можно ждать небольшого ослабления рубля, но эффект новостей из Вашингтона постепенно проходит. К 15:16 (мск) USD/RUB – 59,885 (+0,03%), EUR/RUB – 69,725 (-0,01%).

Европейские индексы преимущественно подрастали. Период корпоративной отчётности входит в свою самую активную фазу. В целом банки отчитываются в рамках или лучше ожиданий, а вот наибольшее число негативных сюрпризов присутствует в промышленном секторе. Основные беспокойства связаны с укреплением евро. Если в начале года европейская валюта торговалась по $1,05, то к середине года она уже оказалась выше $1,15. Тем не менее даже автомобильные производители все же смогли увеличить прибыль. Это касается и Daimler (-1,42%), и Peugeot (+4,84%). В небольшом плюсе торговались нефтяники и производители прочего сырья: Anglo American (+1,41%), Royal Dutch Shell (+0,26%). В целом инвесторы перетасовывали свои портфели в зависимости от корпоративных отчётов. Рост британской экономики немного ускорился во II квартале до 0,3% в квартальном выражении, но в годовом выражении замедлился до 1,7% с 2,0% в предыдущем квартале. К 15:15 (мск) DAX – 12296,49 п. (+0,26%), CAC 40 – 5187,84 п. (+0,52%), FTSE 100 – 7466,34 п. (+0,42%).

В краткосрочном плане нефть сохраняет поддержку со стороны американской статистики. По данным API, запасы нефти снизились за прошлую неделю на

10,2 млн бар. В то же время долгосрочно у нефти появляются поводы для депрессии. Министр экологии Великобритании Майкл Гов заявил о том, что в стране планируют запретить продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2040 года, чтобы в течение следующего десятилетия убрать их с британских дорог. Германские законодатели также начали обсуждать возможность запрета продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, чтобы к 2050 году избавиться от использования ископаемого топлива. К 15:15 (мск) Brent – $50,72 (+0,71%), WTI – $48,39 (+1,04%), золото – $1245,4 (-0,54%), медь – $6287,6 (+0,19%), никель – $9955 (-0,50%), палладий – $854,85 (-0,25%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 93,90. AUD слабел в пределах 0,25% против доллара США, а вот NZD укреплялся до 0,2%. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,164 (-0,05%), GBP/USD – $1,304 (+0,1%), USD/JPY – 111,85 (-0,02%).

Перед стартом торгов в США растут бумаги сильно отчитавшейся U.S. Steel. Boeing немного не дотянул до прогноза по продажам, но получил более высокую прибыль, а также повысил прогноз. Слабо торговались бумаги Ford. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,15%. На вечернем отрезке торгов рынок может быть довольно волатильным. Минэнерго США вполне может подтвердить существенное снижение запасов. Впрочем, главные новости будут поступать из ФРС. Если члены Комитета по операциям на открытом рынке снизят прогнозы повышения ставки, то слабый доллар поддержит все рискованные активы. Что же касается непосредственно российских бумаг, то позитивным является то, что Еврокомиссия уже выразила обеспокоенность новыми мерами США против РФ, а также готовность защищать интересы европейских компаний.

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