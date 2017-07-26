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mfd.ruАналитикаКомментарии26 июля 2017 г.Dukascopy Bank SA: на фоне ожиданий итогов засе...
сегодня
15:01

Dukascopy Bank SA: на фоне ожиданий итогов заседания FOMC активность участников торгов в среду будет низкая

Несмотря на утверждение нового пакета санкций против российских компаний в палате представителей США, российские индексы акций начали торговую сессию среды с умеренного роста. Поддержку им оказало резкое повышение цен на нефть марки Brent, которые на фоне резкого сокращения запасов сырой нефти в США за минувшее сутки выросли на 4% до $50,6 за баррель. Таким образом, индекс ММВБ в первую половину сегодняшней торговой сессии прибавил 0,3%, поднявшись до 1930 пунктов. На аналогичную величину вырос и индекс РТС, несмотря на ослабление курса рубля против доллара на 13 копеек до 60 руб./долл.

В свою очередь, европейские индексы акций растут незначительно, отыгрывая публикацию сильных квартальных результатов автопроизводителей.

Во второй половине дня в штатах будет опубликована официальная статистика по производству нефти на прошлой неделе. Если Минэнерго США сообщит о небольшом снижении запасов, то нефтяные контакты начнут дешеветь. В целом же активность инвесторов сегодня будет низкая, так как участники торгов находятся в ожидании итогов заседания FOMC.

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