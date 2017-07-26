Альпари: Банк России оставит ключевую ставку на уровне 9%

С нашей точки зрения, на ближайшем заседании 28 июля ЦБР оставит ключевую ставку без изменений на уровне 9%. Основная причина - это ускорение инфляции, которая преподнесла ЦБР неприятный сюрприз в июне. Годовая инфляция в июне подскочила до 4,4% с 4,1% в мае и апреле. Не стоит также забывать, что ситуация для российского рубля остается не такой простой. Напряженность на Востоке Украины, санкции, корпоративные внешние долги, ужесточение политики ФРС, риски дополнительных социальных расходов перед российскими президентскими выборами.

При этом российская макроэкономика продолжает демонстрировать позитив, не требуя ускоренного удешевления кредита. Промышленное производство в России в июне 2017 г. выросло на 3,5% по сравнению с июнем 2016 г. Если же ЦБР все же снизит ключевую ставку на 0,25%, то это будет означать слабость перед лоббизмом заемщиков, которые пытаются решить свои проблемы за счет низких процентных ставок и слабого рубля. Это намного проще, чем повышать рентабельность своих активов и капитала. С нашей точки зрения, рублевые пары не отреагируют серьезным движением, если в пятницу ключевая ставка ЦБР останется на уровне 9%.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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