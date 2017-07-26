Freedom finance: В фокусе ФРС, нефть и отчетность Facebook Фондовые индексы США завершили торги в плюсе. S&P500 (+0,29%) и NASDAQ Composite (+0,02%) достигли новых рекордных максимумов, DJ-30 прибавил 0,47%. Основную поддержку индексам оказали сильные отчеты о прибыли нескольких крупных компаний, включая Caterpillar Inc и McDonald’s Corporation . Доллар немного вырос относительно евро: основная пара EUR/USD закрылась на уровне 1,1643 (-0,24%).В 21:00 мск станут известны итоги заседания ФРС. Регулятор не изменит ставку, да и пресс-конференции Джанет Йеллен в этот раз не будет. Самый главный вопрос для инвесторов: когда Федрезерв начнет сокращение своего баланса. Маловероятно, что дата начала этого процесса будет названа сегодня, поскольку важные для рынка решения обычно принимаются на заседаниях, после которых глава ФРС отвечает на вопросы. Таким образом, в сегодняшнем отчете будут только общие формулировки, а конкретики ждем от сентябрьской встречи. Итак, ничего нового регулятор сегодня не сообщит, но это позитивно для рынков: инвесторам по душе отсутствие неожиданностей. Индекс S&P500 к закрытию предстоящей сессии подрастет в пределах 0,3%. В последние дни нефть получает поддержку от сообщений о возможных сокращениях добычи. Сегодня дополнительный импульс роста котировки черного золота получат после выхода сообщения о снижении запасов в США (17:30 мск). ETF нефтедобывающих компаний сегодня станет одним из лидеров роста. До начала торгов отчитаются Coca-Cola, Ford , General Dynamics и Hilton. Рост прибыли ожидается только у HLT, по остальным консенсус предполагает ее снижение. Однако важнее будут прогнозы, а, учитывая снижающийся курс доллара, для этих международных компаний они должны быть позитивными. После торгов отчеты представят Facebook и Gilead Sciences . Показатели крупнейшей социальной сети стабильно растут, тренд продолжится и на этот раз, поддержав дальнейшую позитивную динамику котировок Facebook. Один из биотехнологических лидеров сообщит об уменьшении прибыли, но это сейчас не главное для его инвесторов. От компании ждут рационального использования большого объема свободных средств. Информация о возможных приобретениях станет катализатором роста или снижения котировок. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте