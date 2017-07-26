Альпари: Индекс ММВБ проведет очередную сессию июля в пределах отметок 1910-1945 пунктов

Российский рынок ценных бумаг в среду начал торги ростом. К настоящему времени основные отечественные индексы повышаются на 0,6% в среднем. В лидерах спроса фигурируют акции «Русала» и «Распадской». В минусе остаются бумаги «Мегафона» и «Полиметалла».

Внешний фон к текущей сессии сформировался благоприятным. Американские индексы закрыли предыдущие торги покупками, фьючерс на индекс S&P на премаркете отступает. Цены на нефть в середине недели продолжают расти. Баррель североморского сырья Brent с опорой на статистику по запасам от API дорожает на 0,8% и торгуется по $50,78. Черное золото должно две-три сессии удержаться выше $50 за «бочку» Brent, тогда будем рассматривать вариант с его дальнейшим проходом выше.

Евро/доллар в первой половине сегодняшних торгов немного снижается. Основные движения идут около 1,1630 (-0,15%). Сегодня закрывается двухдневное заседание Федрезерва США, от итогов которого рынок очень ждет указаний на время, когда регулятор начнет продавать бонды, приобретенные за периоды стимулирований.

Российский рубль движется без единой динамики в парах с иностранными валютами. Доллар США в начале дня стоит 59,90 руб. (+0,06%). Вероятный диапазон торгов на сегодня в паре доллар/рубль составляет 59,70-60,65.

Индекс ММВБ проведет очередную сессию июля в пределах отметок 1910-1945 пунктов.

Важная новость из мира криптовалют пришла сегодня утром из США. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вынесла предупреждение участникам рынка относительно размещения новых коинов и продажи токенов (ICO). По мнению комиссии, данные операции должны соответствовать федеральному закону о ценных бумагах. Таким образом регулятор приравнивает размещение новых валют к выпуску обычных акций.

Эмитенты токенов, использующие блокчейн, должны регистрироваться в регулирующих органах. Те, кто будет проводить подобные операции без регистрации, могут понести ответственность за нарушение, отмечается в сообщении комиссии. Данная практика нужна для обеспечения прозрачности проводимых операций и защиты инвесторов.

26 июля производственные результаты за второй квартал 2017 года опубликует «Распадская». Финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2017 года представит «НОВАТЭК».

В среду данные по инфляции представит Австралия. С речью выступит глава Резервного Банка Австралии. Статистику по ВВП за второй квартал 2017 года представит Великобритания. Данные по продажам нового жилья и коммерческим запасам нефти представят Штаты. ФРС США объявит решения по процентной ставке.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

Другая аналитика